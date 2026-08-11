È stato ufficialmente risolto il contratto che legava la Società Sportiva Lazio e la Polymarket, "alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti". Lo scorso 10 luglio, infatti, la società che aveva sottoscritto una partnership importante con il club biancoceleste era stata inserita nell'elenco dei siti inibiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rendendo così operativo l'oscuramento del dominio sul territorio italiano.

Lazio, risolto il contratto con Polymarket: ora è ufficiale "S.S. Lazio e Polymarket, - si legge nel comunicato diffuso dalla società capitolina nel pomeriggio odierno - alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti, definiscono consensualmente la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione. La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto con Polymarket un accordo di risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti. L’intesa è stata definita in uno spirito di reciproca collaborazione e consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità competenti che hanno inciso sul quadro regolamentare di riferimento.