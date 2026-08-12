Sarri tenta Romagnoli, la Lazio insiste con lo Standard Liegi per Hautekiet

ROMA - L’Al Sadd frena, l’Atalanta si avvicina. Il futuro di Romagnoli continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Lazio e nelle ultime ore lo scenario ha iniziato a cambiare. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il club qatariota ha chiesto al difensore di attendere ancora prima di prendere una decisione definitiva. Una richiesta che, inevitabilmente, rischia di complicare la trattativa: più il tempo passa, infatti, più diminuiscono le possibilità che l’operazione possa andare in porto. E così Romagnoli, che fino a poche settimane fa sembrava orientato esclusivamente verso un (ricco) trasferimento all’estero, ha iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di restare in Serie A, anche se non più nella Lazio .

Romagnoli valuta l'Atalanta

È in questo contesto che si inserisce il sondaggio dell’Atalanta. Sarri conosce perfettamente le qualità del centrale romano e lo considera uno dei profili ideali per guidare la sua difesa a quattro. Le sue capacità di impostazione, la leadership e la conoscenza dei meccanismi del tecnico rappresentano caratteristiche molto apprezzate a Bergamo. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva. La Dea deve prima alleggerire il reparto arretrato con almeno una cessione, soltanto dopo potrà valutare l’eventuale affondo. Nel frattempo, continua a lavorare sul giocatore, per convincerlo ad accettare la proposta. Dal canto suo, Romagnoli continua a vivere una situazione particolare. Il contratto con la Lazio è in scadenza, il suo comportamento in campo e nello spogliatoio è esemplare, ma i rapporti con la società non sono mai tornati realmente sereni dopo le vicende degli ultimi mesi. La permanenza non può essere esclusa, l’ipotesi di un addio resta però più che concreta e il passare dei giorni rende sempre meno scontata la destinazione qatariota.