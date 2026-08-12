Il Lens sfotte la Lazio dopo l'arrivo di Ivanovic con una frecciata virale: "Tutte le strade..."

Il Lens festeggia l'arrivo di Ivanovic e prende in giro la Lazio. Il club francese ha strappato ai biancocelesti il centravanti, che ha preferito i giallorossi nonostante la corte dei biancocelesti. Lazio e Lens, a caccia di un attaccante, erano in trattativa con il Benfica e aspettavano la scelta del calciatore, che ha preferito la Ligue 1.

Ivanovic sceglie il Lens: Lazio beffata A pesare sulla scelta è stata la possibilità di disputare la prossima edizione della Champions League. I transalpini infatti, che hanno chiuso la scorsa stagione in seconda posizione alle spalle del Paris Saint Germain, saranno impegnati nella massima competizione internazionale. Mentre la Lazio è rimasta per il secondo anno consecutivo fuori dalla coppe.