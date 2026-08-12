Il Lens sfotte la Lazio dopo l'arrivo di Ivanovic con una frecciata virale: "Tutte le strade..."
Il Lens festeggia l'arrivo di Ivanovic e prende in giro la Lazio. Il club francese ha strappato ai biancocelesti il centravanti, che ha preferito i giallorossi nonostante la corte dei biancocelesti. Lazio e Lens, a caccia di un attaccante, erano in trattativa con il Benfica e aspettavano la scelta del calciatore, che ha preferito la Ligue 1.
Ivanovic sceglie il Lens: Lazio beffata
A pesare sulla scelta è stata la possibilità di disputare la prossima edizione della Champions League. I transalpini infatti, che hanno chiuso la scorsa stagione in seconda posizione alle spalle del Paris Saint Germain, saranno impegnati nella massima competizione internazionale. Mentre la Lazio è rimasta per il secondo anno consecutivo fuori dalla coppe.
Ivanovic al Lens: il video e i riferimenti alla Lazio
Il Lens ha deciso di far pesare la scelta del calciatore e sui social ha pubblicato un paio di post nei quali (pur senza citare direttamente il club capitolino), esalta la preferenza del centravanti. Nel primo, viene festeggiato l'arrivo di Ivanovic con la frase: "Tutte le strade portano a Lens", chiaro riferimento ad un antico detto sulla città eterna. Nel secondo (un video in stile Simpson), la scelta è stata più volte evidenziata: nel filmato si vede Ivanovic preferire una divisa giallorossa rispetto ad una biancoceleste (rimasta sullo sfondo), poi di fronte alla Fontana di Trevi, piuttosto che girarsi e lanciare una monetina (che avrebbe significato la volontà di tornare a Roma), la scalcia con un colpo di tacco.
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