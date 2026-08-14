Frattesi alla Lazio, c'è l'annuncio ufficiale: "Finalmente qui!"

A Lazio Style Channel, Frattesi ha raccontato: "Come ho vissuto la giornata? Un'Odissea! In giornate come questa l'attesa aumenta il desiderio, anche se è stancante. Sono tornato a casa? Beh, sì, decisamente. Quando sono arrivato ho riconosciuto tutte le strade che facevo quando mi allenavo alla Giustianana . Torno con un'altra maturità. A 26 anni devo prendermi delle responsabilità importanti. Mi serviva sentirmi amato. Anche all' Inter avevo questo rapporto con i tifosi. Siamo sempre andati d'accordo, con alti e bassi, ma d'accordo. Questo coinvolgimento con i tifosi mi ha fatto piacere. Mi dovevo risentirere al centro del progetto".

Frattesi: "A gennaio vicino al ritorno alla Lazio". Poi racconta i dettagli di una foto con Klose del 26 maggio 2013

Frattesi ha poi rivelato: "Se sapevo che sarei ritornato? A gennaio eravamo stato vicini, poi per una serie di motivi non si è conclusa l'operazione. Quest'anno mi è stato detto due giorni fa, quindi ho avuto solo il tempo di dire sì e mettere a posto le carte. Questa foto con Klose del 26 maggio 2013? Questa è la finale di Coppa Italia (vinta contro la Roma grazie a un gol di Lulic). Facevo il raccattapalle. Nella foto ci sono tanti ragazzi che ancora sento, con cui giocavo insieme. Emanuele, Alessio Miceli, che ha esordito in prima squadra. Li sento ancora e mi hanno massacrato tra chiamate e messaggi. Papà è laziale da una vita e mi portava allo stadio a vedere la Lazio. Questo è un momento dove ho bisogno di risentirmi importante. Avevo già indivuduato questo come luogo dove poterlo fare. Anche la società e il mister la pensano così, quindi è perfetto".

Frattesi scherza: "In questi giorni ho sentito più Gattuso della mia fidanzata"

Frattesi ha proseguito spiegando: "Ho avuto un momento difficile quando è morta nonna, ma la mentalità è la carattaristica dove sono più forte. La maglia numero 16? Lo indosso da sette o otto anni e mi porta fortuna. Ad Ascoli avevo preso il 30 e ho fatto 0 gol, quindi bisognava cambiare. Ritrovo Rino (Gattuso). Ho sentito più lui in questi giorni che Eleonora, la mia fidanzata (ride). Ci siamo incontrati in Nazionale, poi è andata com'è andata. Sono successi degli episodi un po' particolari. Sono contento di tornare a lavorare con lui perché so come lavora, so che persona è. Quando l'ho visto oggi l'ho abbracciato".