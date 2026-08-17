La Lazio esce col Mantova, Lotito in vacanza a Cortina: Gattuso ha trovato macerie e perde pezzi

È iniziata come peggio non poteva. Mesta uscita ai trentaduesimi di Coppa per la Lazio finalista di maggio. Storico il pass del Mantova, ai sedicesimi contro Palermo o Lecce. Incredulità al 2-0 di Cajazzo al 96', segnato a porta vuota, con Mandas nell’area opposta a caccia di un pareggio insperato, di un’epica disperata. Non segna nessuno nella Lazio, ci prova il portiere. Che tristezza vedere l’Olimpico terra di conquista di 1.600 mantovani, vederli far festa. Le attenuanti di Gattuso sono tutte di mercato. I limiti davanti sono giganteschi. L’attacco è insussistente. Né Dia né Ratkov erano e sono all’altezza. Tutte le volte che il tiro si posa sul grilletto il pallone è sparato fuori. Il Mantova ha calciato 7 volte in porta, la Lazio 3. In tutto 18 a 11 i tiri per i biancocelesti.