Lazio, dopo il danno anche la beffa: la gaffe della maglia sui maxischermi dell'Olimpico è assurda

A cadere non è stata solo Flaminia. La squadra di Gattuso, all'esordio stagionale ai trentaduesimi di Coppa Italia, perde clamorosamente contro il Mantova che subisce nei primi minuti, riparte, prende fiducia e annulla gradualmente la categoria di differenza tra le formazioni, conquistando il pass per i sedicesimi di finale davanti a 1600 biancorossi in un Olimpico scevro dei tifosi di casa in virtù della protesta ad oltranza. Tra una difesa traballante e disattenta ed un attacco inefficace i biancocelesti sono costretti ad abbandonare la competizione della quale solo tre mesi fa giocavano la finale contro l'Inter. Le figuracce però non sono state solo quelle ben visibili durante il match. Durante il pregara infatti, oltre all'inaspettata caduta del simbolo dei capitolini durante il consueto volo, è comparso un video sui maxischermi che ha fatto ulteriormente storcere il naso in una serata horror.