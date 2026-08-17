Il clamoroso flop della Lazio in Coppa Italia contro il Mantova in casa ha fatto rumore. Nessuna poteva aspettarsi che la finalista della passata edizione potesse essere eliminata al primo turno da una squadra di Serie B. E invece è iniziata nel peggiore dei modi la stagione per Gattuso, che ha ci ha messo la faccia subito: "È una batosta, ora zitti e pedalare", ha detto nel postpartita prendendosi ogni responsabilità. Per gli scommettitori, adesso, il tecnico biancoceleste è a rischio.