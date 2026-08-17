Gattuso e il rischio esonero dopo il flop della Lazio col Mantova: crollano le quote dei bookie
Il clamoroso flop della Lazio in Coppa Italia contro il Mantova in casa ha fatto rumore. Nessuna poteva aspettarsi che la finalista della passata edizione potesse essere eliminata al primo turno da una squadra di Serie B. E invece è iniziata nel peggiore dei modi la stagione per Gattuso, che ha ci ha messo la faccia subito: "È una batosta, ora zitti e pedalare", ha detto nel postpartita prendendosi ogni responsabilità. Per gli scommettitori, adesso, il tecnico biancoceleste è a rischio.
Gattuso a rischio esonero? Per i bookie ora è più probabile
Secondo i betting analyst, l'esonero di Gattuso diventa da improbabile a probabile. Il crollo nelle quote allarma l'ex ct della Nazionale: se prima del match contro il Mantova un suo possibile esonero era quotato 5 volte la posta, l'inattesa uscita di scena dalla Coppa Italia ai trentaduesimi di finale ha visto crollare le quote a 3. Un segnale d'allarme scattato a stagione appena iniziata che non lascerà tranquillo Gattuso, ancora inseguito dal fantasma della mancata qualificazione ai Mondiali 2026 dell'Italia.
Le parole di Gattuso dopo il ko della Lazio
Dopo il brutto ko Gattuso non ha cercato alibi: "Ci sono tanti aspetti da migliorare, Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni". L'allenatore della Lazio ha poi aggiunto: "Partite facili non ne esistono. Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino, vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire".
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