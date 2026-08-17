"Gattuso, penso ti serva questo": il post social che accende i tifosi della Lazio

L'eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia per mano del Mantova ha scatenato la rabbia dei tifosi biancoceleste. Un sentimento che, misto alla preoccupazione per gli evidenti limiti manifestati nel corso della sfida con un club della serie cadetta, ha portato il mondo laziale ad i nterrogarsi sulle reali prospettive della squadra in vista della stagione appena iniziata.

Gattuso nel mirino della critica

Alla contestazione portata avanti dal tifo organizzato nei confronti del presidente Lotito (contro il Mantova la stragrande maggioranza dei tifosi ha disertato lo stadio Olimpico) si sono aggiunti i dubbi relativi alle scelte del tecnico Gattuso, finito sul banco degli imputati dopo il ko con il Mantova e l'eliminazione dalla Coppa Italia (trofeo che aveva visto i biancocelesti raggiungere la finale nella scorsa stagione).