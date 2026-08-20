La Lazio passa da Icardi a Bamba Dieng. Ma l'acquisto è in bilico: c'è il rischio di un'altra gaffe

Mauro ha detto no e il club ha chiamato l'ex Lorient svincolato. Troppe le difficoltà per arrivare a Pinamonti. Ora l'attaccante deve superare le visite mediche: e si è vociferato di un problema al ginocchio
Daniele Rindone
Daniele Rindone

4 min

Pubblicato il 20.08.2026, 07:30 (Aggiornato il 20.08.2026, 07:44)

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Deprimenti déjà-vu. Fra il tragico e il grottesco la Lazio è passata dal trattare Icardi e Pinamonti a prendere Bamba Dieng, un altro svincolato senza mercato, senza nulla togliergli. Ventisei anni, ex Lorient, è arrivato ieri a tarda sera, oggi si sottoporrà alle visite mediche. Test decisivi per la chiusura dell’operazione, non proprio di routine. Dieng a fine luglio era ad un passo dall’Amed FK, club promosso nella Süper Lig turca. L’operazione è saltata. Si è vociferato di problemi legati ad un ginocchio, altre ricostruzioni (forse per tutelare il giocatore) riferivano il mancato accordo economico. Per la Lazio c’è il rischio di un’altra gaffe. E Gattuso assiste impotente.

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