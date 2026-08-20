Disastro Lazio, sfuma l'arrivo di Bamba Dieng. L'attaccante non ha passato le visite mediche

A fine luglio Dieng era stato a un passo dall'Amed FK

I timori di un intoppo, che si sono tramutati in realtà, aleggiavano perché, a fine luglio, Dieng era stato a un passo dall’Amed FK, club promosso nella Süper Lig turca, ma l’operazione era saltata. Si era vociferato di problemi legati a un ginocchio, altre ricostruzioni (forse per tutelare il giocatore) riferivano il mancato accordo economico. Fatto sta che è scattato un nuovo semaforo rosso. Dieng non sarà un calciatore della Lazio. E Gattuso assiste impotente.