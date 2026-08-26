La Lazio tende la mano ai tifosi e riapre le porte a Formello: tutti i dettagli
ROMA - Mentre il tecnico Gennaro Gattuso si prepara ad accogliere il centravanti Andrea Pinamonti (definita la trattativa per prelevarlo dal Sassuolo), la Lazio tende una mano ai propri tifosi che in questa stagione hanno deciso di contestare la società e di disertare in massa l'Olimpico (crollato il numero di abbonamenti) ma sono pronti a seguire la squadra in trasferta, come dimostrato dall'esodo avvenuto a Bologna in occasione del match della prima giornata di Serie A vinto allo stadio Dall'Ara con un gol del 'figliol prodigo' Frattesi.
Lazio, a Formello porte di nuove aperte ai tifosi
Il club ha infatti annunciato che la seduta di allenamento in programma venerdì (28 agosto alle ore 18) nel centro sportivo di Formello sarà aperta al pubblico. Un'occasione, per i tifosi, per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra prima del debutto casalingo in campionato contro il Genoa. E che arriva dopo la lettera del presidente Claudio Lotito, destinata proprio ai tifosi laziali e pubblicata sul sito ufficiale della Lazio, per cercare di allentare il clima di tensione che vive l'ambiente.
Come assistere alla seduta dei biancocelesti
Per partecipare, ricorda la società nella nota, sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso - obbligatorio per tutti, anche per i minori - attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione per assistere alla seduta di allenamento in programma tra due giorni avrà inizio oggi (mercoledì 26 agosto) a partire dalle 16 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell'impianto.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS