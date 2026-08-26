La Lazio tende la mano ai tifosi e riapre le porte a Formello: tutti i dettagli

Lazio, a Formello porte di nuove aperte ai tifosi

Il club ha infatti annunciato che la seduta di allenamento in programma venerdì (28 agosto alle ore 18) nel centro sportivo di Formello sarà aperta al pubblico. Un'occasione, per i tifosi, per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra prima del debutto casalingo in campionato contro il Genoa. E che arriva dopo la lettera del presidente Claudio Lotito, destinata proprio ai tifosi laziali e pubblicata sul sito ufficiale della Lazio, per cercare di allentare il clima di tensione che vive l'ambiente.

Come assistere alla seduta dei biancocelesti

Per partecipare, ricorda la società nella nota, sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso - obbligatorio per tutti, anche per i minori - attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione per assistere alla seduta di allenamento in programma tra due giorni avrà inizio oggi (mercoledì 26 agosto) a partire dalle 16 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell'impianto.