Marusic e Dele-Bashiru si fermano dopo gli infortuni contro il Bologna: i tempi di recupero

ROMA- Marusic e Dele-Bashiru si fermano 15-20 giorni, lesioni muscolari confermate. Nel caso peggiore torneranno dopo la nuova sosta di settembre, dunque a ottobre col Monza. Salterebbero quattro partite (Genoa, Udinese, Milan e Venezia). Dele l’anno scorso ci ha messo un po’ a rialzarsi dallo stop muscolare più grave. Marusic è un terzino-cyborg, i suoi recuperi sono spesso accelerati. Gattuso ha perso entrambi a Bologna, ha i sostituti pronti.

Frattesi titolare con il Genoa

Frattesi stavolta giocherà titolare, punta il Genoa. Floriani Mussolini ha scalzato Lazzari, sul mercato, a destra. Il quadro non è così ottimistico perché le assenze aumentano. A centrocampo non è pronto Cataldi, costretto a fermarsi per un altro mese e mezzo. L’operazione causa pubalgia non ha dato gli esiti sperati, serve tempo. Ha continuato ad accusare fastidi. Il controllo dei giorni scorsi a Barcellona è stato raggelante. In difesa restano due centrali: Doekhi e Provstgaard. Sutalo, il nuovo arrivo, è sbarcato con problemi ad un polpaccio. Patric era rientrato, si è stirato ad un polpaccio. Gigot è ancora inabile. Romagnoli aspetta la chiusura del mercato per piazzarsi e ha accusato problemi ad alcuni tendini. A Bologna ha stretto i denti per spirito di adesione. Per Pellegrini sovraccarico muscolare. Tavares è ok. Il piano. Ieri mattina la ripresa, stamattina il bis, domani allenamento a porte aperte alle 18.

Le scelte di Gattuso

Rino domenica ripartirà da Floriani Mussolini e Frattesi, due chiavi dell’assalto finale a Bologna. I centrali saranno gli unici rimasti. Pedraza a sinistra. Rovella e Taylor a centrocampo. Isaksen s’è rivisto nel secondo tempo, è ballottaggio con Cancellieri, più avanti nella preparazione. Pinamonti insidia subito Dia. Zaccagni sarà al suo posto. Da oggi a sabato allenamenti decisivi per le conferme. Gattuso spera che la Lazio di Bologna, più quadrata nella fase di non possesso e attenta nelle preventive, sia la Lazio giusta.