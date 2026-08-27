Pinamonti: "Lazio, sono felicissimo. Ho lottato per essere qui, è una grandissima opportunità"

Pinamonti: "Ho scelto la Lazio anche per la mia famiglia"

Pinamonti hai poi parlato anche di come la sua famiglia abbia inciso nella scelta: "La mia compagna ha vissuto tanti anni a Roma, la sua famiglia è qua nei dintorni. Lei è molto felice della scelta, che abbiamo preso insieme calcisticamente ma anche appunto per la famiglia. Anche in altri anni ci sono state voci di mercato, ma non si è poi concretizzato. Forse anche per quello oggi è un'emozione tripla".

Pinamonti: "Arciere di Cles? Questo è l'anno buono per trovare un nuova esultanza"

L'attaccante classe 1999 hai poi commentato il suo soprannome: "Arciere di Cles è nato da un'esultanza che facevo in Primavera, è nata in stanza del convitto e me la sono portata avanti per un po' di anni. Poi non ho più esultato così, tante persone però si ricordano e magari questo è l'anno buono per trovare una nuova esultanza".