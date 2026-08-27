Pinamonti: "Lazio, sono felicissimo. Ho lottato per essere qui, è una grandissima opportunità"
Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Attraverso i canali social della società, il centravanti ha inviato il suo primo messaggio da giocatore laziale: "Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora conoscere tutti voi. Un abbraccio a tutti e forza Lazio!". Poi una lunga intervista rilasciati ai microfoni del club. "Ci tenevo tanto a venire qui e ho lottato per essere qui. Quando è arrivato l'ok è stata una liberazione di felicità ed emozioni positive, anche da parte della mia famiglia. Durante il viaggio ho ripercorso la mia carriera e questo è un obiettivo che fa tanto piacere".
Pinamonti: "Lazio? Il desiderio era fortissimo"
"Il desiderio era fortissimo - ha proseguito - non saprei neanche spiegartelo a parole perché l'ho vissuto per settimane da quando ho saputo dell'interessamento. Ho fatto di tutto per concretizzare questa cosa con il mio agente, che ringrazio perché anche lui ha fatto un ottimo lavoro".
Pinamonti: "Ho scelto la Lazio anche per la mia famiglia"
Pinamonti hai poi parlato anche di come la sua famiglia abbia inciso nella scelta: "La mia compagna ha vissuto tanti anni a Roma, la sua famiglia è qua nei dintorni. Lei è molto felice della scelta, che abbiamo preso insieme calcisticamente ma anche appunto per la famiglia. Anche in altri anni ci sono state voci di mercato, ma non si è poi concretizzato. Forse anche per quello oggi è un'emozione tripla".
Pinamonti: "Arciere di Cles? Questo è l'anno buono per trovare un nuova esultanza"
L'attaccante classe 1999 hai poi commentato il suo soprannome: "Arciere di Cles è nato da un'esultanza che facevo in Primavera, è nata in stanza del convitto e me la sono portata avanti per un po' di anni. Poi non ho più esultato così, tante persone però si ricordano e magari questo è l'anno buono per trovare una nuova esultanza".
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