Sutalo: "Lazio salto di qualità per la mia carriera. Darò tutto"

Non solo Pinamonti. Anche Josip Sutalo è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Il difensore croato ha parlato ai canali ufficiali del club, mostrando entusiasmo per l'approdo in biancoceleste e promettendo massimo impegno nei confronti della squadra e dei suoi nuovi tifosi: "Sono davvero felice e orgoglioso di far parte di questo club. La Lazio è una grande società, con una storia importante. Ai tifosi mi sento di dire che darò sempre il massimo per questo club, so quanto significhi per loro e darò tutto me stesso per renderli orgogliosi".

Sutalo: "Lazio salto di qualità per la mia carriera. Bello ritrovarr Taylor" Il trasferimento nella Capitale rappresenta per Sutalo, difensore croato classe 2000, una nuova tappa nel proprio percorso di crescita. Il centrale considera infatti la Serie A un'importante occasione per misurarsi con un calcio diverso: "Salto di qualità nella mia carriera, con il passaggio a un campionato più aggressivo e impegnativo sia dal punto di vista tattico e sia fisico. Questo mi aiuterà a crescere e a migliorare alcuni aspetti del mio gioco". A Roma ritroverà anche Kenneth Taylor, suo ex compagno di squadra all'Ajax: "È bello giocare di nuovo con lui, è un calciatore eccezionale e una persona fantastica, mi ha aiutato molto anche in questi primi giorni".