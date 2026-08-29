Lazio, mille tifosi a Formello per la squadra
Per un pomeriggio Formello è tornata a respirare un'aria di apparente normalità. Non c'è stata l'atmosfera carica di emozioni di un tempo, ma sono stati circa mille i tifosi che hanno raggiunto il centro sportivo per assistere all'allenamento a porte aperte organizzato dalla Lazio. Erano stati messi a disposizione 1.200 posti, esauriti attraverso le prenotazioni nel giro di venti minuti, alla fine se ne sono presentati un migliaio. Un dato più basso rispetto a occasioni simili degli anni passati (anche per questioni di spazio disponibile), ma comunque significativo nel momento di contestazione più profonda dell'era Lotito.
A Formello assenti esponenti dei gruppi organizzati e Lotito. Ma resta un assaggio di normalità
Come previsto, non erano presenti esponenti dei gruppi organizzati (né tantomeno il presidente Lotito, a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina), che proseguono senza ripensamenti nella linea adottata durante l'estate. Probabile quindi che una buona parte dei presenti appartenesse a quella fetta di pubblico biancoceleste che ha scelto di sottoscrivere comunque l'abbonamento all'Olimpico. Resta però la risposta all'iniziativa della società e soprattutto il clima vissuto dalla squadra. Nessuna contestazione si è alzata dagli spalti del Fersini: soltanto cori di sostegno per Gattuso (tra i più acclamati) e per i giocatori (con una predilezione particolare per Pinamonti e Frattesi), che per qualche ora hanno potuto allenarsi davanti al proprio pubblico senza avvertire la tensione tra tifoseria e club che ormai circonda ogni appuntamento casalingo. La seduta si è trasformata così in un'occasione di contatto tra squadra e sostenitori. Al termine dell'allenamento diversi giocatori si sono concessi per fotografie e autografi. Tra i più disponibili Cancellieri, Frattesi, Doekhi, Romagnoli, Sutalo e Taylor. Scene che a Formello mancavano da tempo, dopo un'estate trascorsa quasi interamente a porte chiuse. Per la Lazio, almeno nell'immagine, è stato un piccolo ritorno al passato.
Venduti 3000 biglietti all'Olimpico per Lazio-Genoa
La fotografia, però, cambierà nuovamente domani. Dalla parentesi di Formello si tornerà infatti a quella che ormai rappresenta la vera normalità di questa stagione: un Olimpico semivuoto. Sono appena 3.000 i biglietti acquistati finora per il Genoa, da sommare ai circa 4.000 abbonamenti sottoscritti. Numeri che preannunciano ancora una volta spalti desolatamente vuoti. Ieri mille persone hanno scelto di stare vicino a Gattuso e ai giocatori, senza cori contro la società. Ma la contestazione non è finita: domani basterà guardare l'Olimpico per accorgersene.
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