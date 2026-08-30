Lazio, Romagnoli aspetta l’Al-Sadd. Opzione Zhegrova o un baby dall’estero

Finale liberatore per Romagnoli, di nuovo aggrappato all’Al-Sadd. è un serial di mercato che dura da gennaio e che ha stancato tutti. Finale sconfortante per Ratkov, non gli resta che il Levante per lasciare Formello. Finale rischioso per Cancellieri, spinto alla porta dalla Lazio. Tre nomi in bilico fino a martedì, due più vicini alla partenza (Romagnoli e Ratkov) perché Cancellieri è recalcitrante. Con due uscite si possono ipotizzare due entrate restando fedeli alla regola del saldo zero: un difensore e un’ala. Più baby che non, questa almeno è la traccia, anche per questione di lista. Ad oggi servono due tagli. Uno è Gigot, l’altro da assegnare. Ma occhio ai bluff.

Romagnoli non può restare. Zebic può essere il sostituto L’uscita di Romagnoli è data per certa. Non può più restare. L’Al-Sadd apre, chiude, riapre. è la destinazione che Alessio aspetta da gennaio. Da qui a martedì ore calde per la chiusura o il definitivo strappo. L’Atalanta non s’è mossa, è nell’ombra. Valuta anche Cabral della Juve, un difensore lo farà. L’uscita di Alessio può portare un baby difensore alla Lazio. Zebic della Dinamo Zagabria ha giocato in prima squadra alla prima di campionato, è un nome spuntato dall’estero. Possono esserci altri profili.