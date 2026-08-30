Gattuso elogia Nuno Tavares: "Potrebbe giocare nel Real Madrid. Mercato? Una cosa mi dà fastidio"

Seconda vittoria consecutiva per Lazio , sempre con lo stesso risultato e sempre con lo stesso marcatore: 1-0 e Frattesi . Alla prima giornata contro il Bologna, nella seconda contro il Genoa . Ora i biancocelesti sono a punteggio pieno insieme a Inter , Milan e Juve . Questo il commento Gennaro Gattuso nel post partita: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Io ho sudato perché c'era caldo, loro hanno sudato veramente per portare questa vittoria a casa".

Le parole di Gattuso dopo Lazio-Bologna

L'allenatore del club biancoceleste si è poi complimentato con Nuno Tavares: "Non lo scopro io, ha avuto problemi fisici facendo poche amichevoli. Però ha motore ed è un giocatore forte. Può giocare benissimo nel Real Madrid per le qualità che ha, speriamo di averlo integro e sano. Anche Floriani è un ragazzo giovane, che va veloce e ha voglia di imparare. Ma tutti, anche Lazzari ci ha dato una grandissima mano. Tutta la squadra ha fatto una grandissima partita". Poi sull'infortunio di Rovella: "Dopo domani fa la risonanza e vediamo se è il polpaccio o il tendine. Dispiace perdere i giocatori, ma fa parte del nostro lavoro. Ci godiamo questa vittoria e da mercoledì vediamo chi è dentro e chi è fuori".