Lazio, ansia Rovella: oggi gli esami, si spera che lo stop non superi i 20 giorni

ROMA - Doppio riposo, Gattuso ha concesso anche la giornata di ieri alla squadra. Ripresa fissata per domani alle 9.30, la Lazio si ritroverà a Formello e comincerà la preparazione alla trasferta di Udine (lunedì sera). L'appuntamento fondamentale di oggi non è sul campo, Rovella effettuerà stamattina i controlli clinici che chiariranno l'entità dell'infortunio riportato domenica. Il centrocampista si è fermato dopo appena 37 minuti: «Martedì (oggi, ndr) farà la risonanza, vediamo se è un problema di tendine o al polpaccio», ha spiegato Rino al termine della sfida all'Olimpico. Una lesione lo terrebbe fuori per 20-25 giorni, c'è ottimismo sul fatto che non si tratti di uno stop più lungo. A prescindere, è un problema inaspettato che accentua l'emergenza attuale a centrocampo dove già si è fermato Dele-Bashiru (sostituito nel secondo tempo di Bologna) e con Cataldi ancora alle prese con il recupero post-operazione per la pubalgia.