Lazio, ansia Rovella: oggi gli esami, si spera che lo stop non superi i 20 giorni
ROMA - Doppio riposo, Gattuso ha concesso anche la giornata di ieri alla squadra. Ripresa fissata per domani alle 9.30, la Lazio si ritroverà a Formello e comincerà la preparazione alla trasferta di Udine (lunedì sera). L'appuntamento fondamentale di oggi non è sul campo, Rovella effettuerà stamattina i controlli clinici che chiariranno l'entità dell'infortunio riportato domenica. Il centrocampista si è fermato dopo appena 37 minuti: «Martedì (oggi, ndr) farà la risonanza, vediamo se è un problema di tendine o al polpaccio», ha spiegato Rino al termine della sfida all'Olimpico. Una lesione lo terrebbe fuori per 20-25 giorni, c'è ottimismo sul fatto che non si tratti di uno stop più lungo. A prescindere, è un problema inaspettato che accentua l'emergenza attuale a centrocampo dove già si è fermato Dele-Bashiru (sostituito nel secondo tempo di Bologna) e con Cataldi ancora alle prese con il recupero post-operazione per la pubalgia.
Le scelte di Gattuso
Danilo ha rallentato nell'ultima settimana, a fine maggio si è sottoposto a un intervento importante. Gattuso spera di rivederlo in gruppo nel giro di 10 giorni, ma servirà del tempo per il ricondizionamento atletico. Ha saltato l'intera preparazione lavorando a parte durante la fase riabilitativa. Ai box c'è pure Marusic, il suo problema muscolare - come rivelato dal tecnico - è più pesante di quello di Dele-Bashiru, l'altro frenato dai muscoli al Dall'Ara: «Dele ha un problema meno grave rispetto ad Adam». A Udine toccherà di nuovo a Floriani Mussolini come terzino destro, in regia spazio a Belahyane dall'inizio, entrato in corsa con il Genoa a causa dell'infortunio di Rovella. Sempre out Patric (polpaccio) e Gigot, ormai il francese è totalmente escluso dal progetto. Il programma delle sedute prevede allenamenti mattutini da domani fino a domenica.
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