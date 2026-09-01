Dall’Olimpico deserto alla trasferta quasi sold out di Udine: l'estate controcorrente della Lazio. E quel messaggio di Abodi per Lotito

Il vuoto dell'Olimpico, una nuova trasferta in vista e intanto Lotito - assente domenica sera (era a Cortina) - ha riaperto la campagna abbonamenti. È l'estate anomala dalla Lazio, che gode della propria gente lontano da Roma. «Portate tutti uno stendardo a Udine», è stato l'appello sentito lanciato ieri dai gruppi organizzati. Si prepara un nuovo esodo dopo quello di Bologna (3.500 i laziali al Dall'Ara) e delle amichevoli estive contro Ascoli e Frosinone. Fa sempre effetto la contrapposizione con il clima delle gare in casa : sono stati 3.500 i biglietti venduti per il debutto interno in campionato, per un totale di 6.058 spettatori (cifra comprensiva delle presenze totali nello stadio). Circa 1.000 in più rispetto ai 32esimi di Coppa Italia con il Mantova. Non hanno risposto presente - forse visto il periodo estivo - nemmeno tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento (al momento circa 4mila tessere, dato non ufficiale).

Campagna abbonamenti riaperta. E i tifosi del Genoa "aiutano" Lotito

Un numero, quello delle tessere 2026-2027, che il club prova a incrementare grazie alla riapertura della campagna abbonamenti. È scattata ieri e durerà fino all'11 settembre: complicato immaginare un incremento sensibile del dato, al netto delle due vittorie ottenute nei primi 180 minuti di campionato. Il frutto di una frattura insanabile tra il popolo biancoceleste e il presidente Lotito, che domenica ironicamente ha ricevuto il coro di sostegno dei tifosi del Genoa arrivati all'Olimpico. La protesta nei confronti della società prosegue senza sosta, contro i rossoblù si è vissuta un'altra serata desolante. Ha scaldato il cuore soltanto il video della coppia di anziani tifosi presenti in tribuna: salgono le scale a fatica, aiutandosi vicendevolmente, le immagini hanno commosso e sono diventate virali sui social. Una passione di una vita intera.



Dopo Bologna anche ad Udine sarà verso il sold-out

Un patrimonio smarrito da parte della società, quello dei laziali in piena contestazione. Il loro "tour" stagionale ripartirà con la sfida al Bluenergy Stadium, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti (35 euro) è iniziata ieri mattina alle 10.30. Non ci sono restrizioni sui biglietti messi a disposizione dall'Udinese. Gattuso potrà contare sulla propria tifoseria come già successo nell'esordio a Bologna. «Mettete in campo il nostro spirito ultras», era stato lo striscione di esortazione mostrato al Dall'Ara. La squadra ha riscattato il ko in Coppa e ripagato i sacrifici della tifoseria. Ieri, a margine della presentazione della Viterbo Half Marathon, è arrivato anche il commento del Ministro dello Sport Andrea Abodi: «Il calcio non può esistere senza i tifosi. Quando fanno un passo indietro, anche dolorosamente, è un indicatore di malessere che deve essere analizzato, compreso e rispettato».