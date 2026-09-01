Lazio, gli assi di Gattuso: Frattesi-gol e Taylor jolly
Uno attacca gli spazi come una punta, l'altro governa il pallone come un regista. Frattesi e Taylor sono le due facce del centrocampo costruito da Gattuso e contro il Genoa hanno fornito un'altra dimostrazione della loro centralità nel progetto. Ancora più importante considerando l'infortunio di Rovella, costretto a lasciare il campo e sostituito da Belahyane. Senza il playmaker designato, sono state proprio le due mezzali a garantire alla Lazio presenza, personalità e continuità.
Frattesi e la capacità di inserimento
La specialità della casa rimane l'inserimento. Davide interpreta il ruolo con caratteristiche quasi da attaccante aggiunto, cercando continuamente la profondità e riempiendo l'area quando l'azione si sviluppa sulle fasce. I numeri contro il Genoa fotografano perfettamente il suo modo di giocare: appena 36 palloni toccati complessivamente, ma ben 6 dentro l'area avversaria. Soltanto Zaccagni, arrivato a 8, ha fatto meglio nella Lazio, mentre Tavares si è fermato a 5. Frattesi non ha bisogno di partecipare continuamente alla costruzione per incidere. Si muove senza palla, aggredisce gli spazi e costringe gli avversari a preoccuparsi di un centrocampista che spesso diventa una seconda punta.
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