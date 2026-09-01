Lazio, gli assi di Gattuso: Frattesi-gol e Taylor jolly

Uno attacca gli spazi come una punta, l'altro governa il pallone come un regista. Frattesi e Taylor sono le due facce del centrocampo costruito da Gattuso e contro il Genoa hanno fornito un'altra dimostrazione della loro centralità nel progetto. Ancora più importante considerando l'infortunio di Rovella, costretto a lasciare il campo e sostituito da Belahyane. Senza il playmaker designato, sono state proprio le due mezzali a garantire alla Lazio presenza, personalità e continuità.