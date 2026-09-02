Lazio, due tagli nella lista per la Serie A: ecco i biancocelesti a disposizione Gattuso

ROMA - Preso il trequartista Gudmundsson dalla Fiorentina nell'ultimo giorno utile e aspettando la partenza di Romagnoli per il Qatar (dove il mercato chiude domani, 3 settembre), la Lazio ha comunicato la lista di calciatori trasmessa alla Lega Serie A.

Lazio, Pellegrini e Patric fuori dalla lista per la Serie A

Due i tagli nell'organico a disposizione di Gennaro Gattuso, che dopo aver espugnato Bologna all'esordio e superato il Genoa in un Olimpico deserto (prosegue la contestazione dei tifosi biancocelesti nei confronti del presidente Claudio Lotito e della società) andrà a caccia del tris nel prossimo turno sul campo dell'Udinese. Nella lista della Lazio non ci sono infatti il terzino sinistro Luca Pellegrini (dietro a Pedraza e Nuno Tavares nelle gerarchie) e il difensore Patric (da tempo ai box per problemi fisici). Out ovviamente anche Gigot (rescisso il contratto), mentre ci sono tutti i nuovi arrivati, compreso Gudmundsson.

L'elenco dei biancocelesti a disposizione di Gattuso

5 Doekhi; 6 Rovella; 7 Dele-Bashiru; 8 Galassi; 9 Pinamonti; 10 Zaccagni; 11 Isaksen; 14 Noslin; 15 Floriani M.; 16 Frattesi; 17 Tavares; 21 Belahyane; 22 Cancellieri; 23 Pedraza; 24 Taylor; 25 Provstgaard; 28 Przyborek; 29 Lazzari; 32 Cataldi; 33 R. Bordon; 35 Mandas; 37 Sutalo; 40 Motta; 47 Renzetti; 55 Furlanetto; 63 Serra; 71 Farcomeni; 76 F. Bordon; 77 Marusic; 80 Gudmundsson.