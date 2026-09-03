Lazio, Pinamonti titolare contro l’Udinese: servono i suoi colpi
Le qualità di Pinamonti
Pinamonti sostituisce in un colpo lo spuntato Dia e l’imbalsamato Ratkov, per entrambi gol da reperti e indagini statistiche. Andrea, a 27 anni, sa di giocarsi tutto. Gattuso lo lancerà a Udine dopo le prove generali con il Genoa nel finale. Un’occasione l’ha avuta subito, bella la giravolta in area. Il movimento di chi sente la porta anche se non la vede. E’ quello che è mancato negli ultimi anni. Gattuso s’aspetta tanto da Pinamonti. Che sia ringhiante, pressante e determinante. Voleva un centravanti di gamba, che desse profondità e gol. Non solo i gol. Ha inteso cambiare la filosofia dell’ultimo Sarri, troppo barricadera. E sta avendo ragione. Deve aggiungere gol. Li sta garantendo Frattesi, non può essere il solo. La scelta dei centravanti è costata carissima a Lotito (per l’esborso) e agli allenatori di turno (per i non gol) dopo l’addio di Immobile. Castellanos a corrente alternata. Noslin subito bocciato da prima punta. Dia preso in soccorso. Ratkov comprato e venduto.
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