Frattesi: "Io laziale da sempre e per Gattuso andrei in guerra"

Davide Frattesi e la Lazio, un binomio che il centrocampista rivendica con orgoglio nel giorno della presentazione ufficiale: "È un qualcosa che parte da lontano, sono laziale da sempre e quando si è presentata l'opportunità non ci ho pensato due volte, i soldi non sono tutto. La squadra conta su di me e per Gattuso andrei in guerra...".