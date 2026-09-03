Pinamonti si gioca tutto: "Lazio, quanto ti ho aspettata"

Sarà l'unico centravanti della Lazio e la cosa non gli pesa, anzi lo stimola. Andrea Pinamonti si presenta in conferenza stampa, dopo aver già esordito in campionato contro il Genoa, sfiorando anche il gol, e racconta tutta l'attesa per il trasferimento a Roma e quel che per lui significa a livello professionale: dalla doppia cifra, all'eredità di Immobile, fino al sogno azzurro.

"Lazio, quanto ti ho aspettata"

Aprendo la porzione di conferenza stampa a lui dedicata, Pinamonti racconta le emozioni che hanno accompagnato il suo approdo alla Lazio: "Ho aspettato tanto prima di essere finalmente qua e adesso mi sto godendo questi primi giorni assieme al gruppo e mi sto trovando molto bene. Questa è una società storica e importantissima, per questo la mia scelta era focalizzata su questo. Sicuramente sento tanto la fiducia del club, al di fuori dell'essere l'unica punta centrale. La fiducia c'è e per un giocatore è importantissima, perché ti senti in dovere di ripagarla".