Pinamonti si gioca tutto: "Lazio, quanto ti ho aspettata"

Il nuovo centravanti biancoceleste scalpita: "Ho voluto fortemente essere qua, può essere la svolta della mia carriera. Immobile un modello e uno stimolo"

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Pubblicato il 03.09.2026, 15:21 (Aggiornato il 03.09.2026, 15:30)

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Sarà l'unico centravanti della Lazio e la cosa non gli pesa, anzi lo stimola. Andrea Pinamonti si presenta in conferenza stampa, dopo aver già esordito in campionato contro il Genoa, sfiorando anche il gol, e racconta tutta l'attesa per il trasferimento a Roma e quel che per lui significa a livello professionale: dalla doppia cifra, all'eredità di Immobile, fino al sogno azzurro.

 

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"Lazio, quanto ti ho aspettata"

Aprendo la porzione di conferenza stampa a lui dedicata, Pinamonti racconta le emozioni che hanno accompagnato il suo approdo alla Lazio: "Ho aspettato tanto prima di essere finalmente qua e adesso mi sto godendo questi primi giorni assieme al gruppo e mi sto trovando molto bene. Questa è una società  storica e importantissima, per questo la mia scelta era focalizzata su questo. Sicuramente sento tanto la fiducia del club, al di fuori dell'essere l'unica punta centrale. La fiducia c'è e per un giocatore è importantissima, perché ti senti in dovere di ripagarla".

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