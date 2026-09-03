Gudmundsson: "Lazio? Una scelta facile". Sutalo: "Sono in un club ambizioso"

"La scelta della Lazio è molto facile, è un club con una storia importante". Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Albert Gudmundsson in conferenza stampa. Il giocatore islandese - che ha scelto la maglia numero 80 - è arrivato in biancoceleste l'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

Gudmundsson: "Sono motivato e pronto" Gudmundsson è già sceso in campo nelle prime uscite di campionato con la Fiorentina. Sarà possibile vederlo quindi esordire in biancoceleste a Udine nel prossimo turno? "Mi sento in forma, motivato e pronto per fare qualsiasi cosa il mister voglia lunedì. Ho parlato con il mister, mi vede in diversi ruoli. Mi conosce bene come giocatore, sa come mi piace giocare e saprà come collocarmi".