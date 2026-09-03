Gudmundsson: "Lazio? Una scelta facile". Sutalo: "Sono in un club ambizioso"

I due giocatori si sono presentati in conferenza stampa. L'islandese: "Tocca a me dimostrare di poter restare qui diversi anni"

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Pubblicato il 03.09.2026, 16:15

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"La scelta della Lazio è molto facile, è un club con una storia importante". Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Albert Gudmundsson in conferenza stampa. Il giocatore islandese - che ha scelto la maglia numero 80 - è arrivato in biancoceleste l'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina

Gudmundsson: "Sono motivato e pronto"

Gudmundsson è già sceso in campo nelle prime uscite di campionato con la Fiorentina. Sarà possibile vederlo quindi esordire in biancoceleste a Udine nel prossimo turno? "Mi sento in forma, motivato e pronto per fare qualsiasi cosa il mister voglia lunedì. Ho parlato con il mister, mi vede in diversi ruoli. Mi conosce bene come giocatore, sa come mi piace giocare e saprà come collocarmi".

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"Futuro alla Lazio? Tocca a me dimostrare di poter restare qui"

Gudmundsson si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un arrivo, quello alla Lazio, giunto dopo un lungo interessamento da parte del club: "La Lazio si era interessata a me già in precedenti occasioni, ho sempre avuto sentimenti positivi per questo club anche se ho fatto scelte diverse". Mentre sul futuro ha aggiunto: "Tocca a me dimostrare di poter restare qui per diversi anni". 

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