Diogo Leite, finalmente Lazio: prima la firma e poi… l’Udinese

Alla fine Diogo Leite è arrivato. Il lungo corteggiamento della Lazio al difensore portoghese si è concluso ieri intorno alle 13, quando il suo volo è atterrato a Fiumicino. Da lì il trasferimento direttamente a Formello per iniziare l'iter: la prima parte delle visite mediche, da completare oggi con gli ultimi passaggi burocratici e la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti per le prossime tre stagioni, con opzione per una quarta. Manca ancora l'ufficialità, ma Gattuso ha ricevuto il quarto centrale di cui aveva assolutamente bisogno.

Diogo Leite in ritardo

La storia tra Leite e la Lazio era cominciata a gennaio, quando il portoghese era stato individuato come possibile sostituto proprio di Romagnoli, già allora corteggiato dall'Al-Sadd. Fabiani si era spinto fino ad annunciare un'intesa per l'estate, ricevendo pochi giorni dopo la secca smentita dell'avvocato del giocatore. L'affare non si concretizzò, Leite rimase all'Union Berlino e successivamente arrivò alla scadenza naturale del contratto. Dopo i contatti di marzo e giugno sembrava una pista ormai definitivamente abbandonata. Invece venerdì scorso sono ripartiti e nel giro di appena 24 ore è stato trovato l'accordo, nove mesi dopo quel primo approccio.