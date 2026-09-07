Lazio, guarda che gol ha fatto Bamba Dieng! Esordio pazzesco nel derby di Belgrado
Da oggetto misterioso a uomo derby; Bamba Dieng, il centravanti che la Lazio aveva inizialmente scelto per sostituire Ratkov al centro dell'attacco e che non ha passato le visite mediche nelle capitale, ha lasciato il segno con la maglia della Stella Rossa di Belgrado. Club che ha deciso di tesserarlo e di dargli fiducia (e con il quale ha superato senza problemi tutti i test medici).
Bamba Dieng, dalle visite con la Lazio alla Stella Rossa
L'attaccante ha infatti deciso il derby con il Partizan Belgrado. Bamba Dieng, che aveva chiuso la sua esperienza con il Lorient in Ligue 1, era arrivato nella capitale per completare il reparto offensivo biancoceleste. Il club capitolino aveva però condizionato il suo tesseramento al superamento delle visite mediche. I test avevano però portato la Lazio a rinunciare al suo tesseramento.
Bamba Dieng, esordio con gol nel derby
Sul centravanti senegalese (che aveva collezionato una presenza negli ultimi Mondiali), si è fatta sotto la Stella Rossa, che lo ha tesserato e lanciato titolare nell'acceso derby con il Partizan Belgrado. Bamba Dieng ha lasciato il segno, sbloccando la partita e spianando la strada al successo dei biancorossi. Un esordio da ricordare.
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