Lazio, guarda che gol ha fatto Bamba Dieng! Esordio pazzesco nel derby di Belgrado

Da oggetto misterioso a uomo derby; Bamba Dieng, il centravanti che la Lazio aveva inizialmente scelto per sostituire Ratkov al centro dell'attacco e che non ha passato le visite mediche nelle capitale, ha lasciato il segno con la maglia della Stella Rossa di Belgrado. Club che ha deciso di tesserarlo e di dargli fiducia (e con il quale ha superato senza problemi tutti i test medici).

Bamba Dieng, dalle visite con la Lazio alla Stella Rossa L'attaccante ha infatti deciso il derby con il Partizan Belgrado. Bamba Dieng, che aveva chiuso la sua esperienza con il Lorient in Ligue 1, era arrivato nella capitale per completare il reparto offensivo biancoceleste. Il club capitolino aveva però condizionato il suo tesseramento al superamento delle visite mediche. I test avevano però portato la Lazio a rinunciare al suo tesseramento.