Lazio, i convocati di Gattuso per l'Udinese: c'è Gudmundsson

Gudmundsson a disposizione di Gattuso per Udinese-Lazio

Per un giocatore che entra, Gattuso dovrà fare i conti anche con diverse assenze, già preannunciate. Sei i giocatori che saranno indisponibili per la partita contro l'Udinese: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Pellegrini e Rovella. Di seguito la lista completa dei giocatori che saranno a disposizione di Gattuso: