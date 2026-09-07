Lazio, i convocati di Gattuso per l'Udinese: c'è Gudmundsson
Dopo le due vittorie consecutive nelle prime due giornate di campionato, la Lazio torna in campo. Trasferta contro l'Udinese per la squadra di Gattuso, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. C'è un volto nuovo tra i convocati dei biancocelesti, ovvero Albert Gudmundsson. L'islandese, arrivato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, sarà a disposizione di Gattuso per la prima volta dopo essersi allenato a Formello nei giorni scorsi.
Gudmundsson a disposizione di Gattuso per Udinese-Lazio
Per un giocatore che entra, Gattuso dovrà fare i conti anche con diverse assenze, già preannunciate. Sei i giocatori che saranno indisponibili per la partita contro l'Udinese: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Pellegrini e Rovella. Di seguito la lista completa dei giocatori che saranno a disposizione di Gattuso:
- Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
- Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
- Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
- Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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