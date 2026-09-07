Gattuso e la "bella ripassata" presa da Lotito: "Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio..."
L'inizio della Lazio ha sorpreso tutti: due vittorie nelle prime due giornate di campionato, entrambe nel segno del nuovo acquisto Davide Frattesi. Un ottimo ruolino di marcia se si pensa alla continua protesta del tifo organizzato contro la presidenza, al mercato a saldo zero per i problemi economici e all'esordio stagionale in Coppa Italia con la clamorosa sconfitta contro il Mantova. La squadra ha reagito bene in campionato, ma Gattuso non ha dimenticato quella batosta: "Il flop con il Mantova rimane, non ci siamo riscattati di niente", ha affermato ai microfoni di Sport Mediaset. "Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci brucia, a me personalmente ancora tanto".
Lazio, Gattuso: "Il calcio senza tifosi non è calcio"
Gattuso ha continuato: "Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no". L'allenatore della Lazio è stato poi interpellato sul suo rapporto con la presidenza: "Con il presidente Lotito ho un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente. E lui fa lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata".
Sui nuovi arrivi dal mercato: "Credo fortemente in chi è arrivato. Faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol". Infine un commento sull'assenza del tifo organizzato all'Olimpico: "L'assenza allo stadio pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio".
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