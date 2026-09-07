Gattuso e la "bella ripassata" presa da Lotito: "Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio..."

L'inizio della Lazio ha sorpreso tutti: due vittorie nelle prime due giornate di campionato, entrambe nel segno del nuovo acquisto Davide Frattesi . Un ottimo ruolino di marcia se si pensa alla continua protesta del tifo organizzato contro la presidenza, al mercato a saldo zero per i problemi economici e all'esordio stagionale in Coppa Italia con la clamorosa sconfitta contro il Mantova. La squadra ha reagito bene in campionato, ma Gattuso non ha dimenticato quella batosta: " Il flop con il Mantova rimane , non ci siamo riscattati di niente", ha affermato ai microfoni di Sport Mediaset. "Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci brucia, a me personalmente ancora tanto".

Lazio, Gattuso: "Il calcio senza tifosi non è calcio"

Gattuso ha continuato: "Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no". L'allenatore della Lazio è stato poi interpellato sul suo rapporto con la presidenza: "Con il presidente Lotito ho un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente. E lui fa lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata".

Sui nuovi arrivi dal mercato: "Credo fortemente in chi è arrivato. Faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol". Infine un commento sull'assenza del tifo organizzato all'Olimpico: "L'assenza allo stadio pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio".