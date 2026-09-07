Serie A

lunedì 7 settembre 2026

Bluenergy Stadium

UdineseUdinese
LazioLazio

20:45

Serie A

lunedì 7 settembre 2026

Bluenergy Stadium

Arbitro Paride Tremolada

Arbitro Paride Tremolada

Udinese-Lazio diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì tra Runjaic e Gattuso LIVE

I biancocelesti vanno a caccia del terzo successo di fila in questo inizio di stagione: tutti gli aggiornamenti

4 min

Pubblicato il 07.09.2026, 19:30 (Aggiornato il 07.09.2026, 20:28)

DirettaUdinese-LazioSerie A
LazioLazio Tutte le notizie sulla squadra

Bologna, Genoa e ora, magari, anche Udinese. La Lazio va a caccia della terza vittoria di fila in questo inizio di campionato. Fin qui ha sempre deciso Frattesi, l’uomo dei sei punti in classifica. Gattuso pronto e voglioso per un altro risultato importante davanti ai propri tifosi. Saranno circa 2.400 i laziali presenti a Udine. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

 

 

20:27

Gattuso: "Giocare con l'Udinese è come andare dal dentista..."

Nell'immmediato prepartita, Gattuso spiega come ha preparato la partita con l'Udinese e quello che si aspetta dalla squadra: "La cosa più importante è non subire gli eventi. Dopo la batosta che abbiamo preso, i ragazzi sanno quello che devono fare. Giocare con l'Udinese è come andare dal dentista, è una squadra fastidiosa da affrontare, dovremo essere bravi a tenere botta e a ribattere colpo su colpo. Loro sono fisici e verticali, sarà una partita di gamba, se giocheremo sotto ritmo saranno novanta minuti di passione".

20:07

Squadre in campo per il riscaldamento

Si accende il prepartita al Bluenergy Stadium con le squadre che fanno il loro ingresso in campo per ultimare il riscaldamento. Si avvicina il monday night della 3ª giornata di Serie A.

 

20:03

Debutto dal primo minuto per Pinamonti

Nella Lazio la novità annunciata è la presenza di Pinamonti dal 1': l'unico centravanti dei biancocelesti aveva debuttato nel finale della sfida con il Genoa all'Olimpico, andando anche vicino al gol, da oggi però prenderà sulle sue spalle il peso dell'attacco di Gattuso.

 

Pinamonti, primo giorno alla Lazio: l'abbraccio con Gattuso e le visite mediche a Formello
Guarda la gallery

 

19:52

Anche l'Udinese è imbattuta

Se la Lazio è reduce da due vittorie nelle prime due giornate di campionato, contro Bologna e Genoa, anche l'Udinese si presenta al match di questa sera da imbattuta, dopo il pari con il Como e la vittoria di Monza. I friulani inoltre, rispetto alla Lazio eliminata dal Mantova, sono avanati anche in Coppa Italia, battendo il Venezia.

19:46

La Lazio gioca per il primo posto

Suonerà strano vista la travagliata estate biancoceleste, ma la Lazio questa sera a Udine potrà giocare per raggiungere Inter e Roma in vetta alla classifica a punteggio pieno.

 

19:37

La formazione ufficiale della Lazio

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All.: Gattuso

 

Udinese-Lazio, la formazione ufficiale di Gattuso
Guarda la gallery

 

19:36

L'undici ufficiale dell'Udinese

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic

19:30

Lazio, altra missione da tre punti

Monday-night di campionato con Udinese-Lazio, che farà calare il sipario sulla terza giornata di campionato, con l'opportunità per i ragazzi di Gattuso di issarsi in vetta e punteggio pieno in compagnia di Inter e Roma. Fischio d'inizio alle 20:45.

Udine - Bluenergy Stadium

 

 

 

Tutte le news
Lazio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS