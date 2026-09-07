Udinese-Lazio diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì tra Runjaic e Gattuso LIVE

Bologna, Genoa e ora, magari, anche Udinese. La Lazio va a caccia della terza vittoria di fila in questo inizio di campionato. Fin qui ha sempre deciso Frattesi, l’uomo dei sei punti in classifica. Gattuso pronto e voglioso per un altro risultato importante davanti ai propri tifosi. Saranno circa 2.400 i laziali presenti a Udine. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

20:27 Gattuso: "Giocare con l'Udinese è come andare dal dentista..." Nell'immmediato prepartita, Gattuso spiega come ha preparato la partita con l'Udinese e quello che si aspetta dalla squadra: "La cosa più importante è non subire gli eventi. Dopo la batosta che abbiamo preso, i ragazzi sanno quello che devono fare. Giocare con l'Udinese è come andare dal dentista, è una squadra fastidiosa da affrontare, dovremo essere bravi a tenere botta e a ribattere colpo su colpo. Loro sono fisici e verticali, sarà una partita di gamba, se giocheremo sotto ritmo saranno novanta minuti di passione". 20:07 Squadre in campo per il riscaldamento Si accende il prepartita al Bluenergy Stadium con le squadre che fanno il loro ingresso in campo per ultimare il riscaldamento. Si avvicina il monday night della 3ª giornata di Serie A.

20:03 Debutto dal primo minuto per Pinamonti Nella Lazio la novità annunciata è la presenza di Pinamonti dal 1': l'unico centravanti dei biancocelesti aveva debuttato nel finale della sfida con il Genoa all'Olimpico, andando anche vicino al gol, da oggi però prenderà sulle sue spalle il peso dell'attacco di Gattuso. Lazio Pinamonti, primo giorno alla Lazio: l'abbraccio con Gattuso e le visite mediche a Formello Guarda la gallery 19:52 Anche l'Udinese è imbattuta Se la Lazio è reduce da due vittorie nelle prime due giornate di campionato, contro Bologna e Genoa, anche l'Udinese si presenta al match di questa sera da imbattuta, dopo il pari con il Como e la vittoria di Monza. I friulani inoltre, rispetto alla Lazio eliminata dal Mantova, sono avanati anche in Coppa Italia, battendo il Venezia. 19:46 La Lazio gioca per il primo posto Suonerà strano vista la travagliata estate biancoceleste, ma la Lazio questa sera a Udine potrà giocare per raggiungere Inter e Roma in vetta alla classifica a punteggio pieno.