Gattuso applaude la sua Lazio: "Orgoglioso di allenarla. Lotito? Lo ringrazio per il mercato"

UDINE - Una Lazio da urlo quella di Gennaro Gattuso, riuscita a superare in rimonta a domicilio l'Udinese nel posticipo che ha chiuso il programma della terza giornata di Serie A e restare così in vetta a punteggio pieno (in compagnia di Roma e Inter) . Un successo pesante, che conferma l'ottimo impatto avuto dal nuovo tecnico sul gruppo biancoceleste: "Complimenti ai ragazzi, perché lavorano in una maniera incredibile - ha detto il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match in Friuli -. Siamo contenti ma guardiamo avanti, c'è da pedalare in un campionato difficile. Complimenti agli arbitri per come stanno interpretando le partite, in cui non si vedono più quelle sceneggiate e quelle perdite di tempo che fanno venire voglia di canale cambiale anche a chi guarda la partita in tv".

Gattuso applaude la Lazio dopo la rimonta sull'Udinese

"Di questa Lazio mi sta sorprendendo la mentalità, la voglia e la disponibilità di fare qualcosa di diverso, smontando l'impostazione data da un maestro del 4-3-3 come Sarri - ha proseguito Gattuso -. Non è facile fare quello che vogliamo proporre, perché c'è da faticare e correre per portare sempre pressione all'avversario. Siamo stati bravi a rialzarci dopo la batosta incassata con il Mantova in Coppa Italia e ora vogliamo continuare a lavorare così. Sono orgoglioso di allenare la Lazio e spero che un giorno i tifosi possano tornare all'Olimpico, perché ci mancano". Una mancanza che si sentirà anche nel prossimo match casalingo contro il 'suo' Milan: "Un amore quello con i rossoneri che da calciatore è durato tanti anni e non lo dimentico, ma ora faccio un altro mestiere e spero di portargli via punti".