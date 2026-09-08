Ciclone Frattesi, tre su tre da urlo: meglio di lui solo Malen e Raimondo

Tre su tre, così è un’esagerazione. Un altro colpo da centravanti, un altro inserimento letale. Uno show continuo di Frattesi, questo inizio di campionato. Si è aggiunta l’Udinese al Bologna e al Genoa, le due squadre punite nei primi 180 minuti di Serie A. Ha lottato, accelerato, nuovamente segnato, è uscito stremato dopo aver fatto il suo. Anzi, molto di più. Perché un conto è avere il vizio del gol, un altro è ripetersi con questa continuità, timbrando un tris che ha del sensazionale. Numeri da attaccante. Finora solo Malen (5) e Raimondo (4) hanno inciso di più in area, ed entrambi lo fanno di mestiere, il centravanti. Impressionante, la determinazione che si è portato dietro dall’esperienza a Milano. Già leader di una rosa che aveva la necessità di trovare nuovi trascinatori.

Lazio Pagelle Udinese-Lazio, tutti i voti: Frattesi leader e trascinatore, Mandas super Guarda la gallery Frattesi: "Sento la Lazio mia" Frattesi si è avventato con cattiveria sul cross di Zaccagni. Voglia spaventosa. Il capitano ha trovato lo spunto sulla sinistra e ha messo dentro, Frattesi ha accompagnato l’azione bucando Okoye in scivolata. Il modo giusto per infilare il pallone sotto la traversa e non sopra. Premiato come migliore in campo, ci mancherebbe altro. Esultanza da “pinguino” con Zaccagni: «Mi ha fatto lui l’assist, mi ha detto “la facciamo ancora?”. Sta portando bene», ha spiegato a fine match. «Poi è stato Albert a metterla dentro di testa, è una bella giornata. Questa Lazio la sento già tanto mia, conoscevo già i ragazzi qui, c’è un’amicizia da tempo». Una volta sostituito, non s’è fermato un attimo lo stesso: «Ero talmente avvelenato per il cambio che dovevo sfogarmi in qualche modo. Ma ha segnato Gudmunsson, quindi sono stato zitto (ride)».