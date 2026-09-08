Ciclone Frattesi, tre su tre da urlo: meglio di lui solo Malen e Raimondo
Tre su tre, così è un’esagerazione. Un altro colpo da centravanti, un altro inserimento letale. Uno show continuo di Frattesi, questo inizio di campionato. Si è aggiunta l’Udinese al Bologna e al Genoa, le due squadre punite nei primi 180 minuti di Serie A. Ha lottato, accelerato, nuovamente segnato, è uscito stremato dopo aver fatto il suo. Anzi, molto di più. Perché un conto è avere il vizio del gol, un altro è ripetersi con questa continuità, timbrando un tris che ha del sensazionale. Numeri da attaccante. Finora solo Malen (5) e Raimondo (4) hanno inciso di più in area, ed entrambi lo fanno di mestiere, il centravanti. Impressionante, la determinazione che si è portato dietro dall’esperienza a Milano. Già leader di una rosa che aveva la necessità di trovare nuovi trascinatori.
Frattesi: "Sento la Lazio mia"
Frattesi si è avventato con cattiveria sul cross di Zaccagni. Voglia spaventosa. Il capitano ha trovato lo spunto sulla sinistra e ha messo dentro, Frattesi ha accompagnato l’azione bucando Okoye in scivolata. Il modo giusto per infilare il pallone sotto la traversa e non sopra. Premiato come migliore in campo, ci mancherebbe altro. Esultanza da “pinguino” con Zaccagni: «Mi ha fatto lui l’assist, mi ha detto “la facciamo ancora?”. Sta portando bene», ha spiegato a fine match. «Poi è stato Albert a metterla dentro di testa, è una bella giornata. Questa Lazio la sento già tanto mia, conoscevo già i ragazzi qui, c’è un’amicizia da tempo». Una volta sostituito, non s’è fermato un attimo lo stesso: «Ero talmente avvelenato per il cambio che dovevo sfogarmi in qualche modo. Ma ha segnato Gudmunsson, quindi sono stato zitto (ride)».
Frattesi e Gudmundsson da sogno
L’Udinese la sua vittima preferita, per 6 volte in carriera s’è tolto la soddisfazione contro i friulani. In quella stessa porta, l’8 aprile 2024, aveva realizzato un gol pesantissimo con la maglia dell’Inter. Minuto 95, firmò il 2-1 per i nerazzurri: tap-in sul palo colpito da Lautaro, una svolta scudetto. Rete a parte, ieri sera era stato uno dei migliori fin da inizio partita. Due ammonizioni procurate nel primo tempo (Piotrowski e Miller). Bomber Frattesi si è dannato l’anima, Gattuso l’ha richiamato solo quando è finita benzina, fosse stato per lui non sarebbe mai uscito. Al suo posto ha sganciato Gudmunsson, si è trattato di un esordio da sogno. Proprio l’islandese ha deciso la sfida, è stata una trasmissione di poteri tra i due nuovi acquisti, determinanti con le loro deviazioni. L’ex Fiorentina ha avuto il merito di ribaltarla, Davide di ri-trasformarsi in Golia, rimettendo la Lazio in carreggiata nel momento più complicato. Gol numero 25 in Serie A per il cen trocampista, protagonista assoluto della squadra di Gattuso. Una manna dal cielo, il suo ac quisto. Una manna dall’Inter.
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