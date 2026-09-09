Fabiani sicuro: "La rosa della Lazio vale 400 milioni! Ora torniamo in Europa"

"L'obiettivo minimo è quello di riportare la Lazio in Europa. Dove arriveremo non lo so, mi auguro di poter migliorare sempre di più per far sì che la Lazio torni nelle competizioni europee al più presto. Ma non abbiao depotenziato la squadra". Il ds Angelo Fabiani ha fissato l'obiettivo stagionale e sottolineato come si é mosso il club nel mercato estivo. "Non abbiamo preso tanto per prendere, c'è stato un pizzico di furbizia nell'operare con qualche giocatore svincolato. Abbiamo perso Gila, Romagnoli ha espresso il desiderio di giocare altrove e lo abbiamo accontentato. Non abbiamo depotenziato la squadra, ma l'abbiamo aggiustata, poi il campo sarà il giudice supremo". "Vincere tre partite significa tanto, ma può anche significare nulla, non dobbiamo farci distrarre dai complimenti" ha aggiunto. Sulle strategie future ha sottolineato che "laddove la società intravede la possibilità di potenziare la rosa, si faranno delle valutazioni in questo senso".

Fabiani tra l'ipotesi di saldo zero a gennaio e nuovi innesti tra gli svincolati

A chi gli ha chiesto se l'ipotesi di un nuovo saldo zero a gennaio sia concreta Fabiani ha risposto: "Tutti i nuovi contratti vanno ad impattare sul costo del lavoro allargato. Ma da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare chiunque perché, come abbiamo sempre fatto, riusciamo a fare mercato. Ed a patrimonializzare il parco giocatori. Non credo di sbagliare se dico che il valore della rosa della Lazio si attesti intorno ai 400 milioni di euro. La Lazio non è una società bloccata, gli impegni assunti sul mercato saranno rispettati. Non si fanno operazioni fine a se stesse", ha concluso.

Il dirigente è intervenuto anche sull'ipotesi di pescare ancora sul mercato degli svincolati: «Come abbiamo sempre detto, il mercato non dorme mai. C'è il mercato degli svincolati e, laddove la società intraveda la possibilità di potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Gattuso, farà delle valutazioni in quel senso. Questo è fuori discussione».