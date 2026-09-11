Gattuso meglio di Maestrelli: perché se vince contro il Milan entra nella storia della Lazio

Caccia al poker storico, chi pensava che la Lazio avesse le carte giuste? Dall’eliminazione cocente in Coppa Italia alla possibilità di una striscia di vittorie inaspettata, senza precedenti. La squadra non solo si è rialzata dopo il ko con il Mantova, ma ha cominciato anche a correre. Bottino pieno nelle 3 giornate di Serie A già disputate, ora c’è il Milan - di cui Gattuso è stato campione ed esempio - con la chance di prolungare un inizio impensabile soprattutto a metà agosto. Mai nella sua storia la Lazio è riuscita a vincere le prime 4 partite di campionato, si è creata l’opportunità grazie al coraggio e all’organizzazione mostrati finora. Prima chiudendo la porta contro Bologna e Genoa, sfruttando al massimo i timbri di Frattesi, poi rimontando l’Udinese in trasferta, accompagnata dai tifosi accorsi nel settore ospiti.

Calciomercato Lazio Sorrisi per tutti e tuta della Lazio indosso: Diogo Leite si presenta affianco a Fabiani Guarda la gallery Lazio contro il Milan senza paura Due colpi dei nuovi acquisti, sempre Frattesi e Gudmundsson nel finale, decisivo di testa sull’assist di Doekhi, altro volto aggiunto nell’ultima estate travagliata, caratterizzata dal mercato a saldo zero. Gattuso ci riprova con il Milan, si alza il coefficiente di difficoltà della sfida e delle emozioni. Un appuntamento simbolico, da affrontare a testa alta, a maggior ragione con 9 punti in dote. Aiutano per l’entusiasmo e la fiducia: si può giocare senza timori, con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per stupire (o almeno tentare di farlo) in un campionato in cui il gruppo biancoceleste parte di nuovo dalle retrovie, provando a beffare le squadre che sono davanti sulla carta. Capolista insieme a Inter e Roma, tante indicazioni positive segnalate dai primi 270 minuti di Serie A.