Nuovo stadio Flaminio: "La Lazio continua a lavorare, è molto recettiva ma dobbiamo..." 

Il progetto continua ad avanzare: le parole di  Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale
Marco Ercole
Marco Ercole

1 min

Pubblicato il 11.09.2026, 09:22

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Il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio continua ad avanzare. A fare il punto è stato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenuto a margine degli Stati Generali degli Eventi. "Sullo stadio Flaminio dobbiamo aspettare. Siamo stati super rapidi, abbiamo concluso la Conferenza di Servizi, adesso vediamo gli atti burocratici conseguenti", ha spiegato.

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Flaminio casa della Lazio, i prossimi passaggi 

Il riferimento è al pubblico interesse che dovrà accompagnare il progetto verso i prossimi passaggi amministrativi, dopo la conclusione della fase preliminare e le prescrizioni emerse. Onorato ha comunque sottolineato il dialogo costante tra le parti: «Stiamo lavorando tutti i giorni, gli uffici stanno facendo un lavoro straordinario. La Lazio la vedo molto ricettiva. Nei prossimi giorni qualcosa si capirà».

 

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