Nuovo stadio Flaminio: "La Lazio continua a lavorare, è molto recettiva ma dobbiamo..."
Il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio continua ad avanzare. A fare il punto è stato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenuto a margine degli Stati Generali degli Eventi. "Sullo stadio Flaminio dobbiamo aspettare. Siamo stati super rapidi, abbiamo concluso la Conferenza di Servizi, adesso vediamo gli atti burocratici conseguenti", ha spiegato.
Flaminio casa della Lazio, i prossimi passaggi
Il riferimento è al pubblico interesse che dovrà accompagnare il progetto verso i prossimi passaggi amministrativi, dopo la conclusione della fase preliminare e le prescrizioni emerse. Onorato ha comunque sottolineato il dialogo costante tra le parti: «Stiamo lavorando tutti i giorni, gli uffici stanno facendo un lavoro straordinario. La Lazio la vedo molto ricettiva. Nei prossimi giorni qualcosa si capirà».
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