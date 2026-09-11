Nuovo stadio Flaminio: "La Lazio continua a lavorare, è molto recettiva ma dobbiamo..." 

Il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio continua ad avanzare. A fare il punto è stato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenuto a margine degli Stati Generali degli Eventi. "Sullo stadio Flaminio dobbiamo aspettare. Siamo stati super rapidi, abbiamo concluso la Conferenza di Servizi, adesso vediamo gli atti burocratici conseguenti", ha spiegato.