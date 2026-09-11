Lazio-Milan, la curva gela l'Olimpico: "Lotito chieda scusa". E lo stadio si tinge di rossonero..
Il passo indietro richiesto rimane quello all'Olimpico. I due in avanti, per le partite in trasferta, con la carica trasportata nei vari settori ospiti come a Bologna e Udine. Il ds Fabiani ha provato a mediare nelle ultime due conferenze, chiedendo un dialogo tra le parti ormai distanti anni luce. Ieri mattina il tifo organizzato ha risposto agli appelli arrivati da Formello: «Un incontro con Lotito? Prima facesse una conferenza e chiedesse scusa per quello che ha fatto negli ultimi 22 anni. Noi non dobbiamo sederci al tavolo con nessuno», le parole ai microfoni di Radio Laziale. La specifica: «Fabiani non ha detto che vuole fare un incontro. Lo disse lo scorso dicembre e noi avevamo dato la nostra disponibilità. Si mise in prima fila, ma è stato bloccato dalla società. Le nostre richieste sono state reiterate, questa rottura si sarebbe potuta evitare».
Verso il Milan: curva vuota e invasione ospite nei Distinti
Nessun cambio di idea, quindi, in vista della partita con il Milan. La protesta, profonda e non legata ai risultati, non subirà modifiche nella modalità nonostante i 9 punti conquistati: sostegno costante fuori casa e dolorosa rinuncia per le gare interne. Per la sfida di domani sono stati venduti oltre 13mila biglietti, si vanno a sommare ai circa 4mila abbonati (da cui però vanno tolti gli "Aquilotti", trattandosi di un big match). Il rischio è che ci siano più milanisti che laziali all'Olimpico. Inizialmente era stato messo a disposizione soltanto il settore ospiti, una volta esaurito la Lazio ha deciso di ampliare ulteriormente la disponibilità, sbloccando altri mille posti nei settori 15A e 15B, in principio non acquistabili. La capienza dei Distinti Sud-Ovest è stata portata al dato integrale di 5.765 spettatori, a ieri ne mancavano circa 800 per il sold out.
Abbonamenti, che flop. Le novità sui biglietti di Venezia-Lazio
Ai 5mila milanisti "garantiti" vanno aggiunti tutti i tifosi ospiti che hanno scelto di comprare il tagliando in Tribuna Monte Mario, nella zona adiacente allo spicchio (spicchione) riservato. A prescindere dal totale raggiunto, si vivrà un'atmosfera differente rispetto alle altre due gare già disputate all'Olimpico, i 32esimi di Coppa Italia con il Montava e la 2ª giornata di campionato con il Genoa. Oggi alle 23.59 ci sarà la chiusura della campagna abbonamenti, riaperta il 31 agosto proprio dopo la vittoria con il Genoa. La risposta è stata più che fredda, qualche centinaio di tessere in più. Dopo il Milan, rimarrà la trasferta di Venezia prima della sosta. Ieri è arrivata la decisione del GOS in vista della partita di sabato 19 settembre (ore 18): come indicato dalla Questura, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori della Millenovecento Fidelity Card.
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