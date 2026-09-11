Lazio-Milan, la curva gela l'Olimpico: "Lotito chieda scusa". E lo stadio si tinge di rossonero.. 

Big match nella capitale per l'anticipo del sabato sera ma ancora una volta senza l'atmosfera del pubblico di casa che ribadisce la propria posizione in merito alla protesta. Attesi da Milano circa 6mila tifosi rossoneri
Carlo Roscito
Carlo Roscito

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Pubblicato il 11.09.2026, 14:09

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Il passo indietro richiesto rimane quello all'Olimpico. I due in avanti, per le partite in trasferta, con la carica trasportata nei vari settori ospiti come a Bologna e Udine. Il ds Fabiani ha provato a mediare nelle ultime due conferenze, chiedendo un dialogo tra le parti ormai distanti anni luce. Ieri mattina il tifo organizzato ha risposto agli appelli arrivati da Formello: «Un incontro con Lotito? Prima facesse una conferenza e chiedesse scusa per quello che ha fatto negli ultimi 22 anni. Noi non dobbiamo sederci al tavolo con nessuno», le parole ai microfoni di Radio Laziale. La specifica: «Fabiani non ha detto che vuole fare un incontro. Lo disse lo scorso dicembre e noi avevamo dato la nostra disponibilità. Si mise in prima fila, ma è stato bloccato dalla società. Le nostre richieste sono state reiterate, questa rottura si sarebbe potuta evitare».  

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 Nessun cambio di idea, quindi, in vista della partita con il Milan. La protesta, profonda e non legata ai risultati, non subirà modifiche nella modalità nonostante i 9 punti conquistati: sostegno costante fuori casa e dolorosa rinuncia per le gare interne. Per la sfida di domani sono stati venduti oltre 13mila biglietti, si vanno a sommare ai circa 4mila abbonati (da cui però vanno tolti gli "Aquilotti", trattandosi di un big match). Il rischio è che ci siano più milanisti che laziali all'Olimpico. Inizialmente era stato messo a disposizione soltanto il settore ospiti, una volta esaurito la Lazio ha deciso di ampliare ulteriormente la disponibilità, sbloccando altri mille posti nei settori 15A e 15B, in principio non acquistabili. La capienza dei Distinti Sud-Ovest è stata portata al dato integrale di 5.765 spettatori, a ieri ne mancavano circa 800 per il sold out. 

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Ai 5mila milanisti "garantiti" vanno aggiunti tutti i tifosi ospiti che hanno scelto di comprare il tagliando in Tribuna Monte Mario, nella zona adiacente allo spicchio (spicchione) riservato. A prescindere dal totale raggiunto, si vivrà un'atmosfera differente rispetto alle altre due gare già disputate all'Olimpico, i 32esimi di Coppa Italia con il Montava e la 2ª giornata di campionato con il Genoa. Oggi alle 23.59 ci sarà la chiusura della campagna abbonamenti, riaperta il 31 agosto proprio dopo la vittoria con il Genoa. La risposta è stata più che fredda, qualche centinaio di tessere in più. Dopo il Milan, rimarrà la trasferta di Venezia prima della sosta. Ieri è arrivata la decisione del GOS in vista della partita di sabato 19 settembre (ore 18): come indicato dalla Questura, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori della Millenovecento Fidelity Card. 

 

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