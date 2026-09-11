I tifosi della Lazio insistono: "Insieme alla squadra fino allo stadio, poi al pub o a casa". La protesta continua

Comunicato degli ultras biancocelesti che boicotteranno lo Stadio Olimpico anche in occasione della sfida contro il Milan

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Pubblicato il 11.09.2026, 10:40

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ROMA - Nonostante l'ottima partenza della Lazio di Gattuso, con tre vittorie nelle prime tre giornate e il primo posto in classifica insieme con Inter e Roma, non si ferma la protesta dei tifosi biancocelesti contro la gestione del presidente Claudio Lotito. Stamattina sui social è rimbalzato un nuovo comunicato di contestazione, lanciato dal profilo "Match Day Lazio", considerato la voce ufficiale del tifo organizzato biancoceleste. Domani, sabato 12 settembre, la Lazio è attesa dal big match casalingo contro il Milan alle 18, ma ancora una volta gli spalti resteranno semi-deserti.

Il comunicato dei tifosi della Lazio

Nel comunicato si legge: "Per far sentire il nostro supporto alla squadra ed al mister diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello sabato alle ore 15 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita ad un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra ed al mister lontani dall'Olimpico. Avanti laziali!".

 

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