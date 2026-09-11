I tifosi della Lazio insistono: "Insieme alla squadra fino allo stadio, poi al pub o a casa". La protesta continua

ROMA - Nonostante l'ottima partenza della Lazio di Gattuso, con tre vittorie nelle prime tre giornate e il primo posto in classifica insieme con Inter e Roma, non si ferma la protesta dei tifosi biancocelesti contro la gestione del presidente Claudio Lotito. Stamattina sui social è rimbalzato un nuovo comunicato di contestazione, lanciato dal profilo "Match Day Lazio", considerato la voce ufficiale del tifo organizzato biancoceleste. Domani, sabato 12 settembre, la Lazio è attesa dal big match casalingo contro il Milan alle 18, ma ancora una volta gli spalti resteranno semi-deserti.