Gattuso punta il Milan e sogna: "Spero di vedere prima o poi l'Olimpico pieno. Frattesi? Gli è scattata una molla"

Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato. Gennaro Gattuso è stato protagonista di un inizio sorprendente alla guida della Lazio. I biancocelesti hanno battuto Bologna, Genoa e Udinese e o ra saranno chiamati ad affrontare il Milan, club con il quale l'attuale tecnico dei capitolini, ha scritto importanti pagine di storia. Una sfida che si giocherà in un'atmosfera surreale, con i tifosi della Lazio che resteranno a casa (accompagneranno la squadra da Formello fino allo stadio ) e con una prevalenza di tifosi rossoneri sugli spalti.

Gattuso sull'Olimpico pieno e il rapporto con i tifosi

"Vedere l'Olimpico pieno è un mio sogno, è surreale entrare in campo - ha detto Gattuso a Dazn -, sembra di essere tornati ai tempi del Covid. Io l'ho vissuto, ero al Napoli. Lo stadio è bellissimo, vederlo tutto vuoto non è facile. Il mio sogno è di rivederlo pieno, e non solo al derby. Ci ho allenato e giocato tante volte, so che atmosfera c'è con i tifosi della Lazio presenti. Però bisogna rispettare la decisione. Il calcio senza tifosi non è calcio: spero che un giorno tutto questo finisca e di toccarlo con mano, perché vorrebbe dire che sono ancora qua". Nessun appello ai tifosi. "Sono persone coerenti, hanno deciso di fare questa roba e non voglio entrare nel merito. È gente coerente, che sta seguendo una linea e noi possiamo solo che lavorare, riuscire a fare più risultati possibili e sperare che tutto questo si possa sistemare".