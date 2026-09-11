Un nuovo Nuno Tavares: "Gattuso crede in me e la Lazio può battere il Milan"

I meriti di Gattuso e quelli di Sarri

Intervenuto sui canali ufficiali della Lazio, in vista della partitissima con il Milan, in programma sabato pomeriggio, Nuno Tavares si racconta sinceramente, soffermandosi sulle figure degli ultimi due allenatori: "Con Gattuso c'è subito stato un rapporto d'amicizia, il mister è una persona solare e allegra e le sue più grandi qualità sono la trasparenza e l'onestà, è stato sin da subito diretto con noi. Questo è positivo per il gruppo. Il fatto poi che l'allenatore manifesti esplicitamente la sua fiducia nelle mie capacità e che dica che ho un grande motore è importantissimo. Ma anche Sarri è stato molto importante per me, avevamo un modo più difensivo di giocare e quindi ho dovuto migliorare altri aspetti, perché oltre a quello difensivo, anche la fase era fondamentale, anche per gestire i ritmi della partita".