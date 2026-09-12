Lazio, Doekhi operato alla mano: rientro dopo la sosta, Gattuso punta su Sutalo

Brutte notizie per la Lazio alla vigilia della sfida contro il Milan. Danilho Doekhi è stato operato alla mano sinistra in seguito a una frattura e non sarà quindi a disposizione di Gennaro Gattuso per il prossimo impegno di campionato. A rendere note le condizioni del difensore è stato direttamente il club biancoceleste, attraverso una nota inserita nel comunicato relativo alla lista dei convocati per Lazio-Milan. “Nella giornata di ieri, Danilho Doekhi è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe”, ha comunicato la Lazio.