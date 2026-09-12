Gattuso chiama i tifosi: "Allenare questa Lazio è un piacere, ma ci mancate maledettamente"
"I tifosi che sono venuti a Formello e ci hanno scortato fino allo stadio è merito dei ragazzi. Il resto, dopo, vediamo. Questa roba ci penalizza, lo sappiamo tutti". Così Gennaro Gattuso a Dazn dopo Lazio-Milan 2-2. Da una parte la soddisfazione per il gran primo tempo disputato contro i rossoneri, che non è bastato per conquistare l'intera posta in palio. Dall'altra il dispiacere di non poter contare sulla spinta del popolo biancoceleste. Gattuso ha aggiunto: "Uno stadio senza tifosi non è calcio, ma possiamo fare poco. Dobbiamo lavorare con serietà. E dopo vedremo che succederà".
Gattuso dopo Lazio-Milan: "Bravi a evitare l'imbarcata, Moreira ha fatto due eurogol"
Lazio avanti di due gol all'intervallo ma rimontata: "Il Milan nel secondo tempo è venuto fuori e ci ha messo in difficoltà con la sua qualità. Ci siamo abbassati. Abbiamo fatto fatica, ma ci sta. Moreira ha fatto due eurogol, ha buttato giù la porta. Siamo stati bravi a non prendere il terzo e il quarto, c'era il rischio di un'imbarcata. Spiace vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio. Ma sono soddisfatto, la squadra è viva. Preferivo fino al novantesimo, ma fa parte del percorso".
Gattuso: "Un vero piacere allenare questa Lazio"
Gattuso è orgoglioso dei suoi ragazzi:"Sappiamo giocare, abbiamo preparato bene la partita, è riduttivo parlare solo di mentalità. Allenare questa Lazio è un vero piacere. Ci mancano maledettamente i nostri tifosi".
Gattuso su Gudmundsson: "Ha qualità, felici di averlo con noi"
Chiusura su Gudmundsson: "Oggi è entrato da mezzala, può fare l'esterno, il finto nove. Ha qualità. Lo vedo in tutte le posizioni. Valuteremo partita dopo partita. Siamo contenti di averlo con noi. Mi hanno inquadrato mentre palleggiavo? Mi sono stirato (ride). Mi fa male l'adduttore (ride ancora)".
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