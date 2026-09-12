Gattuso chiama i tifosi: "Allenare questa Lazio è un piacere, ma ci mancate maledettamente"

"I tifosi che sono venuti a Formello e ci hanno scortato fino allo stadio è merito dei ragazzi. Il resto, dopo, vediamo. Questa roba ci penalizza, lo sappiamo tutti". Così Gennaro Gattuso a Dazn dopo Lazio-Milan 2-2. Da una parte la soddisfazione per il gran primo tempo disputato contro i rossoneri, che non è bastato per conquistare l'intera posta in palio. Dall'altra il dispiacere di non poter contare sulla spinta del popolo biancoceleste. Gattuso ha aggiunto: "Uno stadio senza tifosi non è calcio, ma possiamo fare poco. Dobbiamo lavorare con serietà. E dopo vedremo che succederà".

Gattuso dopo Lazio-Milan: "Bravi a evitare l'imbarcata, Moreira ha fatto due eurogol" Lazio avanti di due gol all'intervallo ma rimontata: "Il Milan nel secondo tempo è venuto fuori e ci ha messo in difficoltà con la sua qualità. Ci siamo abbassati. Abbiamo fatto fatica, ma ci sta. Moreira ha fatto due eurogol, ha buttato giù la porta. Siamo stati bravi a non prendere il terzo e il quarto, c'era il rischio di un'imbarcata. Spiace vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio. Ma sono soddisfatto, la squadra è viva. Preferivo fino al novantesimo, ma fa parte del percorso".