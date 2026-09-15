Lazio, che concorrenza in difesa: Gattuso ora sceglie i due centrali titolari

Coppia aperta . Un’altra storia in difesa, iniziata con il doppio addio di Gila e Romagnoli. Si fanno in quattro per due posti, i centrali della Lazio . Gerarchie da stabilire, oggi mutevoli più che mai. Interpreti con caratteristiche diverse, più o meno sullo stesso livello. Gattuso è partito con Doekhi e Provstgaard , provati e riprovati in estate, poi titolari anche nelle prime 4 gare ufficiali, l’esordio in Coppa Italia e le prime 3 giornate di campionato. A mercato chiuso è stato aggiunto Diogo Leite , rimasto svincolato, ed è entrato in forma Sutalo , arrivato a Roma con qualche problema al polpaccio. Lo stop di Doekhi, operato alla mano per uno scontro fortuito rimediato nell’allenamento di giovedì, ha già permesso a tutti di trovare spazio in campo. Contro il Milan ha esordito l’ex Ajax e nel finale Diogo Leite , sganciato all’84’ una volta terminata la benzina del croato.

Il portoghese, ultimo innesto chiuso a parametro zero, è stato costretto a muoversi sul centrodestra per mancanza di alternative. Per piede e posizione, si giocherà il posto con Provstgaard, promosso dalla società dopo l’anno e mezzo alle spalle del tandem titolare, punto di forza di Sarri nell’ultima stagione. Linea da scegliere attraverso le sedute quotidiane e le prestazioni in partita. Finora, esclusa la figuraccia con il Mantova, sono arrivate risposte positive . Due clean-sheet contro Bologna e Genoa, poi la rete subita da Karlstrom a Udine, prima di incassarne 2 dal Milan , più per il valore dei rossoneri (in totale pressing) che per errori individuali. Soltanto il tempo definirà le preferenze di Gattuso e le possibili associazioni tra i quattro.

Contro il Venezia i primi ballottaggi. Doekhi verso il recupero

I primi ballottaggi scatteranno per Venezia. Doekhi viaggia verso il recupero. Venerdì è stato «sottoposto a un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra». Fuori dai convocati con il Milan, a Formello c’è ottimismo sul suo rientro per la sfida al Penzo. Naturalmente l’olandese potrà giocare grazie all’utilizzo di un tutore protettivo. Infortuni simili, in passato, erano già capitati a Lazzari e Murgia: entrambi erano riusciti a tornare in campo nel giro di pochi giorni. Le prove tattiche anti-Venezia scatteranno tra domani e giovedì, il lavoro riprenderà alle 18 dopo il riposo concesso da Gattuso alla rosa, da domani fino alla rifinitura di venerdì sono previsti allenamenti mattutini (9.30).

Doekhi e Diogo Leite, insieme 4 anni a Berlino. Sutalo spera nella conferma

Sutalo, unico calciatore biancoceleste convocato agli ultimi Mondiali, spera nella conferma. Non ha deluso al debutto con il Milan, ha fatto valere l’esperienza reggendo l’urto del big match all’Olimpico. Al momento, visto l’acquisto di Diogo Leite ufficializzato una settimana fa, solamente Provstgaard sembra sicuro dell’impiego dall’inizio. Ma in prospettiva, anche nel suo caso, sarà il rendimento a fare la differenza. Tutti possono giocare, tutti possono finire in panchina. Doekhi e Diogo Leite hanno giocato insieme all’Union Berlino per 4 anni. Di partenza, salvo casi di emergenza, Gattuso schiererà un centrale di piede destro e uno mancino per formare la coppia di riferimento. La concorrenza, con nessuno sicuro della titolarità, può spingere i quattro a dare il massimo per vincere i duelli con gli attaccanti avversari. E prima ancora con i compagni che cercano di sfilarsi la maglia a vicenda.