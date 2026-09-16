Tenetevi il milione: la rinuncia di Frattesi per la Lazio

La mezzala biancoceleste e una scelta simile a quella di Lucarelli nel 2004
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Daniele Rindone
Daniele Rindone

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Pubblicato il 16.09.2026, 08:18

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Miliardi, milioni. Prendere o lasciare? Lasciare. Tenetevi il miliardo (di lire), scrisse nel suo libro Cristiano Lucarelli. Era il 2004. Tenetevi il milione (di euro), può dire oggi Davide Frattesi raccontando la sua storia. Non i soldi, non le ambizioni. Il cuore, casa. Altre mire, altri valori. Tutti e due sono tornati al primo amore. Lucarelli a Livorno in Serie B più di vent’anni fa. Frattesi nella Lazio dei mille problemi, senza sogni e soldi. Tutti e due hanno rinunciato al miliardo-milione e come eroi popolari hanno sposato la causa. Lucarelli a Livorno è nato, a Livorno è cresciuto, a Livorno decise di tornare. Lo riportò in A in un anno. Frattesi a Roma è nato, nella Lazio è cresciuto, nella Lazio ha deciso di tornare. Prova a riportarla in alto: «Ho un sogno, non lo dico...». Tutti e due, in tempi e mondi diversi, hanno fatto avanti e indietro in classifica. Hanno rinunciato alle vittorie, ai soldoni. Frattesi alla Lazio guadagna 2,4 milioni più bonus legati a Champions ed Europa. Obiettivi che ad agosto erano impossibili. Oggi chissà.

 

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Frattesi, l'Inter e la scelta di cuore

All’Inter guadagnava quasi un milione in più. Era in scadenza nel 2028, con il riscatto il contratto verrà fino al 2031. Ma il taglio è stato netto. Ha scelto la Lazio in estate, quando non la volevano in tanti. L’aveva già scelta a gennaio. Lo voleva il Nottingham Forest, pronto a garantirgli uno stipendio d’oro. Disse no. Aprì alla Lazio, ma Lotito non se la sentì di fare l’operazione. Il mercato era stato appena sbloccato. In estate la nuova occasione. La Lazio ha spinto. Gattuso ha spinto. Frattesi ha spinto. L’Inter ha favorito tutti. E l’operazione più poetica e romantica del mercato si è chiusa. Un’operazione anche temeraria per Frattesi. La Lazio l’ha potuto prendere solo in prestito con opzione di riscatto. L’acquisto con obbligo era stato respinto per i vincoli del saldo zero. O così o ciccia.

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