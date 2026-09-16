Tenetevi il milione: la rinuncia di Frattesi per la Lazio

Miliardi, milioni. Prendere o lasciare? Lasciare. Tenetevi il miliardo (di lire), scrisse nel suo libro Cristiano Lucarelli. Era il 2004. Tenetevi il milione (di euro), può dire oggi Davide Frattesi raccontando la sua storia. Non i soldi, non le ambizioni. Il cuore, casa. Altre mire, altri valori. Tutti e due sono tornati al primo amore. Lucarelli a Livorno in Serie B più di vent’anni fa. Frattesi nella Lazio dei mille problemi, senza sogni e soldi. Tutti e due hanno rinunciato al miliardo-milione e come eroi popolari hanno sposato la causa. Lucarelli a Livorno è nato, a Livorno è cresciuto, a Livorno decise di tornare. Lo riportò in A in un anno. Frattesi a Roma è nato, nella Lazio è cresciuto, nella Lazio ha deciso di tornare. Prova a riportarla in alto: «Ho un sogno, non lo dico...». Tutti e due, in tempi e mondi diversi, hanno fatto avanti e indietro in classifica. Hanno rinunciato alle vittorie, ai soldoni. Frattesi alla Lazio guadagna 2,4 milioni più bonus legati a Champions ed Europa. Obiettivi che ad agosto erano impossibili. Oggi chissà.