Pinamonti? No, Pinacardi. Perché Icardi non è un rimpianto per la Lazio. E il Tottenham…

Pinamonti ha tallonato Icardi. Icardi ha tallonato Pinamonti. Sliding doors, closed doors. Le porte del destino sono state girevoli solo per Pinamonti, non per Mauro. Lotito, bizzarria del mercato, stava prendendo Icardi dopo il flop Bamba Dieng. Mauro tergiversava, ma Gattuso ha sempre preferito Pinamonti. Lotito non si è arreso. Ha riproposto Icardi a mercato concluso, da aggiungere a Pinamonti. Rino ha ribadito la sua fiducia in Andrea confermando la scelta di agosto: tecnica e di spogliatoio. Porte che si aprono, destini che si chiudono. Pinamonti e Icardi per un mese si sono trovati in altalena e in competizione senza volerlo. Pinamonti s’informava continuamente sull’affare Icardi. Quando in conferenza ha detto «ho lottato per venire qui» si riferiva anche a a questo. Ha voluto la Lazio a tutti i costi, anche lui come Frattesi ha accettato il taglio dell’ingaggio. Guadagna 1,8 milioni più bonus, al Sassuolo ne prendeva 2,5, ma era in scadenza a giugno. Il fantasma di Icardi s’è dissolto definitivamente nei giorni scorsi. Niente Lazio, porta chiusa. Forse andrà in Premier. Pinamonti ha la strada sgombra, deve ricambiare la fiducia di Gattuso.

Pinamonti alla Lazio: i fatti Panchina col Genoa, esordio in corsa. Titolarità a Udine. Panchina col Milan e ingresso nel secondo tempo. Pinamonti sull’altalena ci è rimasto. Ha pagato l’arrivo a fine mercato e l’inserimento in un gruppo che lavorava a bomba da un mese e mezzo. Col Genoa l’unico tiro, una giravolta da vero 9. A Udine ha sbattuto contro la difesa a tre bianconera, piantata dietro. Col Milan avrebbe potuto avere più spazio, ma Rino ha preferito Noslin. Un po’ perchè Pinamonti a Udine aveva preso una botta a un piede. Un po’ perché ha scelto un centravanti mobile e nel primo tempo era stato ripagato. Quando è entrato Pinamonti il Milan dilagava, la Lazio era bassa e i difensori rossoneri si erano messi a uomo. Ha perso vari palloni, tutte ripartenze. Non c’erano le condizioni giuste, è pur vero che ci si aspetta di più. Gattuso chiede al centravanti tanti lavori. Voleva un 9 di gamba, pronto a fare pressione veemente e a segnare. Dia faceva un lavoro simile, abbassandosi, andando incontro e scattando in profondità. Ma niente gol. Gattuso è convinto che Pinamonti possa fare questo gioco appena entrerà in forma. Svolge lavori extra per raggiungere il top. A Venezia potrebbe essere rilanciato titolare. Noslin è diventato il suo vice dopo la partenza di Dia. Il gol al Milan lo tiene in corsa.