Gattuso premia tutti: la strategia per tenere la Lazio unita e viva

ROMA - Avanti chi merita, Rino premia tutti. In pochi con il posto assicurato, gli altri devono guadagnarselo quotidianamente. Il lavoro paga, il campo ripaga: il conto finora ha portato in cassa 10 punti nelle prime 4 giornate. Gattuso non sta escludendo nessuno , in poche gare ha già utilizzato l'intera rosa. Sono state 24 le pedine schierate dall'inizio o in corsa: all'appello, dei calciatori di movimento, mancano soltanto Cataldi - simbolicamente convocato contro il Milan - e il giovane Przyborek. Gruppo allargato, che cerca di tornare ambizioso attraverso la concorrenza interna: ognuno dia il meglio per trovare lo spazio desiderato, è il concetto che regna a Formello da quando è scattata la preparazione. Il tecnico ha guadagnato la fiducia totale dello spogliatoio, fin da subito è diventato un riferimento per una squadra che deve superare gli avversari e slalomeggiare, isolandosi, tra le difficoltà ambientali legate alla contestazione nei confronti di Lotito.

La gestione di Gattuso della rosa

Ballottaggi continui, gerarchie modificabili, sono le prestazioni a dettare le mosse di partita in partita. La prima sfida della Lazio è contro sé stessa e i propri limiti. Meglio tenere tutti sulla corda, il modo migliore per non legarsi a un destino anonimo in campionato, senza sbocco su obiettivi concreti. Gattuso chiede il massimo impegno e promette massima apertura nei confronti della rosa, a cui sono stati tolti gli scontenti e la maggior parte dei giocatori con il contratto in scadenza tra un anno. Tra questi ultimi, sono rimasti Cataldi, Cancellieri e Lazzari, oltre a Pellegrini e Patric, per scelta societaria depennati dalla lista dei 25 nomi. Nessun altro si sente tagliato fuori. Gattuso - che oggi parlerà in conferenza alle 11.45 - ha distribuito il minutaggio gratificando gli sforzi e i miglioramenti settimanali.