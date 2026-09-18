Bruno Giordano non arretra: “Se i tifosi della Lazio tornassero sarebbe un autogol. Avanti così”
ROMA - Senza giri di parole, Bruno Giordano. «Se i tifosi tornassero indietro con la contestazione, farebbero un grande autogol e si consegnerebbero per sempre. Nella protesta non rientra l'aspetto sportivo, l'avvio di stagione non dovrebbe intaccare il principio», ha detto l'ex attaccante biancoceleste ai microfoni di Radiosei.
Giordano: "In questo momento l'aspetto sportivo passa in secondo piano"
La specifica sul suo punto di vista: «Ognuno è libero di fare la propria scelta, è chiaro. Ma se si vuole raggiungere un obiettivo, qualcosa si deve lasciare. L’aspetto sportivo è bello, ma in questo momento storico passa in secondo piano. Preferisco tornare allo stadio perché ci sono tutte le condizioni, piuttosto che per vincere il derby. Il gruppo squadra? Calciatori e allenatore devono pensare solo a vincere il più possibile, non è un discorso che li riguarda».
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