Bruno Giordano non arretra: “Se i tifosi della Lazio tornassero sarebbe un autogol. Avanti così”

ROMA - Senza giri di parole, Bruno Giordano . «Se i tifosi tornassero indietro con la contestazione, farebbero un grande autogol e si consegnerebbero per sempre. Nella protesta non rientra l'aspetto sportivo , l'avvio di stagione non dovrebbe intaccare il principio», ha detto l'ex attaccante biancoceleste ai microfoni di Radiosei.

Giordano: "In questo momento l'aspetto sportivo passa in secondo piano"

La specifica sul suo punto di vista: «Ognuno è libero di fare la propria scelta, è chiaro. Ma se si vuole raggiungere un obiettivo, qualcosa si deve lasciare. L’aspetto sportivo è bello, ma in questo momento storico passa in secondo piano. Preferisco tornare allo stadio perché ci sono tutte le condizioni, piuttosto che per vincere il derby. Il gruppo squadra? Calciatori e allenatore devono pensare solo a vincere il più possibile, non è un discorso che li riguarda».