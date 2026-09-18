Lazio, Gattuso: "Sono ostaggio del mio personaggio. Icardi? Non possiamo incartarci"

Gattuso in conferenza stampa prima di Venezia-Lazio: "Le mie squadre con carattere ma senza gioco? Forse qualcuno si dimentica, al Napoli non sono andato in Champions con 77 punti, se vincevamo l’ultima col Verona arrivavamo secondi. E quella squadra esprimeva un grandissimo calcio, idem al Milan. Sono ostaggio del mio personaggio, ho vinto con il mio carattere, ma quando hai il soprannome Ringhio ti battezzano. Bisogna andare avanti e sono orgoglioso del mio lavoro.

Icardi? Nessuno discute il suo lavoro ma abbiamo fatto delle scelte prima, Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono delle parole con i giocatori non ti devi incartare, con tutto il rispetto per Icardi. Ne ho parlato con il presidente, ho voluto non mettere mano. Qualcuno deve rimanere fuori e non è una bella cosa, si chiamano equilibri e non vanno commessi errori sugli equilibri dello spogliatoio. È inutile prendere gente che poi resta fuori, te lo puoi permettere con un Primavera.