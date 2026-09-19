La Lazio si coccola Frattesi: a Venezia può centrare un record pazzesco
ROMA - Ha abituato talmente bene che anche una singola partita sembra un'astinenza prolungata. Frattesi cerca il poker in campionato e il tris di colpi in trasferta. Mai in carriera è riuscito a timbrare il cartellino per 3 gare di fila fuori casa. Ha già punito Bologna e Udinese, sono stati due ganci da ko e da 6 punti per la Lazio. Stasera c'è un'occasione speciale al Penzo. Impatto immediato, quello dell'ex Inter. È diventato subito un uomo-riferimento per Gattuso. Sostanza in mezzo al campo, inserimenti nell'area avversaria, deviazioni da bomber sugli assist dei compagni. Non ha avuto bisogno di tempo per presentarsi. Decisivo in corsa al Dall'Ara, è stata la rete di benvenuto, 5 minuti dopo l'ingresso al posto di Dele-Bashiru. Sponda di Dia e destro vincente per punire Skorupski. La prima firma, il primo 1-0.
Frattesi ha impressionato la Lazio
Si è ripetuto all'Olimpico con il Genoa, poi a Udine ha dato il via alla rimonta biancoceleste. Giocata di Zaccagni sulla fascia sinistra, Frattesi ha sfruttato il suo cross e infilato il pallone sotto la traversa in scivolata. Il modo migliore per coordinarsi e tenere bassa la conclusione. Gesto tecnico tutt'altro che banale. Nel finale ci ha pensato Gudmundsson a ribaltare i friulani. Ma i gol, da soli, raccontano soltanto in parte il prezioso contributo di Davide, molto di più di un "semplice" nome nel tabellino dei marcatori. Sta impressionando per forza nelle gambe, resistenza e mentalità. Tutti aspetti che si è portato dietro da un'esperienza di livello come quella vissuta per 3 anni a Milano. La finalizzazione, naturalmente, è la capacità che spicca di più dopo le prime 5 presenze con la Lazio (era entrato nel finale nella sfida di Coppa Italia con il Mantova).
Il precedente di Frattesi con il Venezia
Gattuso la sta sfruttando al meglio, per la produzione offensiva è una manna avere un uomo del genere negli ultimi 16 metri. Un attaccante aggiunto come dimostrato dai numeri. Frattesi non aspetta la giocata, se la va a cercare negli spazi, li riempie con tempismo e intelligenza tattica. Movimenti costanti, rompe le linee, detta il passaggio. Gli è mancato poco per segnare anche nel big match con il Milan: diagonale con il mancino troppo incrociato, non era facile superare Maignan da quella posizione, con lo specchio della porta così ridotto. Ci riproverà nell'ultima gara prima della sosta (e del viaggio in Nazionale), in carriera ha già colpito il Venezia con la maglia del Sassuolo. Era il 23 ottobre 2021, finì 3-1 per i neroverdi. Il primo gol in A. Oggi serve un'altra gara da trascinatore. Frattesi non deve stupire per riuscire a incidere, gli basta essere ciò che è.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS