La Lazio si coccola Frattesi: a Venezia può centrare un record pazzesco

ROMA - Ha abituato talmente bene che anche una singola partita sembra un'astinenza prolungata. Frattesi cerca il poker in campionato e il tris di colpi in trasferta. Mai in carriera è riuscito a timbrare il cartellino per 3 gare di fila fuori casa. Ha già punito Bologna e Udinese, sono stati due ganci da ko e da 6 punti per la Lazio. Stasera c'è un'occasione speciale al Penzo. Impatto immediato, quello dell'ex Inter. È diventato subito un uomo-riferimento per Gattuso. Sostanza in mezzo al campo, inserimenti nell'area avversaria, deviazioni da bomber sugli assist dei compagni. Non ha avuto bisogno di tempo per presentarsi. Decisivo in corsa al Dall'Ara, è stata la rete di benvenuto, 5 minuti dopo l'ingresso al posto di Dele-Bashiru. Sponda di Dia e destro vincente per punire Skorupski. La prima firma, il primo 1-0.

Lazio Gattuso non ha perso il tocco: il palleggio spettacolare in Lazio-Milan Guarda la gallery Frattesi ha impressionato la Lazio Si è ripetuto all'Olimpico con il Genoa, poi a Udine ha dato il via alla rimonta biancoceleste. Giocata di Zaccagni sulla fascia sinistra, Frattesi ha sfruttato il suo cross e infilato il pallone sotto la traversa in scivolata. Il modo migliore per coordinarsi e tenere bassa la conclusione. Gesto tecnico tutt'altro che banale. Nel finale ci ha pensato Gudmundsson a ribaltare i friulani. Ma i gol, da soli, raccontano soltanto in parte il prezioso contributo di Davide, molto di più di un "semplice" nome nel tabellino dei marcatori. Sta impressionando per forza nelle gambe, resistenza e mentalità. Tutti aspetti che si è portato dietro da un'esperienza di livello come quella vissuta per 3 anni a Milano. La finalizzazione, naturalmente, è la capacità che spicca di più dopo le prime 5 presenze con la Lazio (era entrato nel finale nella sfida di Coppa Italia con il Mantova).