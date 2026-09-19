Di Canio elogia Gattuso: "Ha ridato sprint alla Lazio. E quella risposta a Fabiani..."

L'ex biancoceleste ha analizzato l'ottimo avvio di campionato lodando il tecnico e ha parlato poi del surreale clima dell'Olimpico senza tifosi: cos'ha detto
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Pubblicato il 19.09.2026, 13:41

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ROMA - Ultimo sforzo prima della sosta per le nazionali e la Lazio, impegnata sul campo del Venezia oggi (sabato 19 settembre, ore 20:45) in uno degli anticipi della 5ª giornata di Serie A, andrà a caccia di una vittoria che le permetterebbe di prendersi momentaneamente la vetta della classifica (in attesa del big-match dell'Olimpico tra le attuali capolista Roma e Inter). Capace di ottenere 10 punti nelle prime quattro gare e reduce dal pareggio casalingo contro il Milan, la squadra di Gennaro Gattuso vuole dare continuità a un avvio di stagione che ha stupito molti, ma non più di tanto Paolo Di Canio.

 

Gattuso non ha perso il tocco: il palleggio spettacolare in Lazio-Milan
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Di Canio elogia la Lazio di Gattuso

il grande ex biancocelste analizza gli ingredienti della partenza super della Lazio, li valuta e li mette insieme trovando una spiegazione chiara e convincente: "Gattuso ha pacificato la situazione in maniera netta, schietta, senza paternalismi né pietismi. Quando risponde a Fabiani sugli obiettivi del club dicendo ‘non illudiamo la gente’, non lo fa perché è contro il dirigente, ma perché sa cosa significhi mettere adesso pressione su questi giocatori - dice a margine della 'Sanremo Padel Experience' -. Sono arrivati da poco, molti sono quasi sconosciuti, ma sono giocatori che vogliono arrivare, che hanno fame e sanno di avere una grande occasione".

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