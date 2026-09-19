Di Canio elogia Gattuso: "Ha ridato sprint alla Lazio. E quella risposta a Fabiani..."

ROMA - Ultimo sforzo prima della sosta per le nazionali e la Lazio, impegnata sul campo del Venezia oggi (sabato 19 settembre, ore 20:45) in uno degli anticipi della 5ª giornata di Serie A , andrà a caccia di una vittoria che le permetterebbe di prendersi momentaneamente la vetta della classifica (in attesa del big-match dell'Olimpico tra le attuali capolista Roma e Inter ). Capace di ottenere 10 punti nelle prime quattro gare e reduce dal pareggio casalingo contro il Milan , la squadra di Gennaro Gattuso vuole dare continuità a un avvio di stagione che ha stupito molti, ma non più di tanto Paolo Di Canio.

Di Canio elogia la Lazio di Gattuso

il grande ex biancocelste analizza gli ingredienti della partenza super della Lazio, li valuta e li mette insieme trovando una spiegazione chiara e convincente: "Gattuso ha pacificato la situazione in maniera netta, schietta, senza paternalismi né pietismi. Quando risponde a Fabiani sugli obiettivi del club dicendo ‘non illudiamo la gente’, non lo fa perché è contro il dirigente, ma perché sa cosa significhi mettere adesso pressione su questi giocatori - dice a margine della 'Sanremo Padel Experience' -. Sono arrivati da poco, molti sono quasi sconosciuti, ma sono giocatori che vogliono arrivare, che hanno fame e sanno di avere una grande occasione".