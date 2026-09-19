Gattuso, Lazio da record ma piedi per terra: “Meno 27 alla tranquillità. Io sono un martello"

Il tecnico biancoceleste vola basso dopo la vittoria con il Venezia e il primo posto in campionato: "I giudizi? Sto con De Rossi"
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Pubblicato il 19.09.2026, 23:20

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La Lazio di Gattuso funziona. Contro il Venezia soffre, reagisce, segna, raddoppia e porta a casa altri tre punti. L'inizio di stagione è super e con la pausa alle porte è già tempo di primi bilanci. Al Penzo segnano Zaccagni su rigore e Noslin. Mai i biancocelesti erano partiti così bene e Rino applaude i suoi: "Meno 27 alla tranquillità, poi vedremo. Oggi ci è andata bene: nel primo tempo potevamo essere sotto di due gol. Dobbiamo migliorare, ho visto tanti errori e una squadra troppo lunga. Ci ha tenuti in vita il nostro portiere. Nel secondo tempo, invece, siamo stati bravi e li abbiamo messi in difficoltà. Essere primi in classifica adesso non conta nulla. Dobbiamo credere in quello che facciamo, sapendo che ci sono ancora ampi margini di miglioramento", le parole del tecnico biancoceleste a Dazn.

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